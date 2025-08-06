En julio de 2025, el mercado cripto fue testigo de un resurgimiento en la volatilidad y el impulso. En medio de factores macroeconómicos y narrativas internas en evolución, varios protocolos DeFi veteEn julio de 2025, el mercado cripto fue testigo de un resurgimiento en la volatilidad y el impulso. En medio de factores macroeconómicos y narrativas internas en evolución, varios protocolos DeFi vete
El retorno de SUSHI en julio: Cómo el veterano protocolo DeFi recuperó la atención del mercado

En julio de 2025, el mercado cripto fue testigo de un resurgimiento en la volatilidad y el impulso. En medio de factores macroeconómicos y narrativas internas en evolución, varios protocolos DeFi veteranos antes “marginados” están teniendo fuertes regresos, siendo SushiSwap y su token nativo, SUSHI, los más destacados.

Aunque durante mucho tiempo estuvo a la sombra de Uniswap, SushiSwap ha mostrado un aumento inesperado de fuerza este mes. En julio de 2025, el token SUSHI protagonizó un repunte notable, pasando de alrededor de $0.60 a inicios de mes hasta un máximo cercano a $1.09. La actividad de trading también se incrementó significativamente, lo que señala un renovado interés del mercado en este protocolo de larga trayectoria.


1.Introducción a Sushi


1.1 ¿Qué es SushiSwap?


Sushi, abreviatura de SushiSwap, es un intercambio descentralizado (DEX) basado en Ethereum que opera mediante un mecanismo de creador de mercado automatizado (AMM). A diferencia de los intercambios tradicionales con libros de órdenes, Sushi permite a los usuarios aportar tokens a fondos de liquidez, con contratos inteligentes que emparejan las operaciones según algoritmos preestablecidos. Esto habilita el intercambio de activos entre pares sin intermediarios. Sushi es compatible con múltiples blockchains, incluyendo Ethereum, Arbitrum, Avalanche y BNB Chain, lo que le otorga una sólida capacidad multichain.

Como uno de los primeros participantes del ecosistema DeFi, Sushi tuvo un rol clave. Aunque perdió atención debido a problemas internos de gobernanza y lentitud en actualizaciones técnicas, desde la segunda mitad de 2024 su equipo ha estado reestructurando la hoja de ruta, actualizando productos modulares y ampliando socios del ecosistema, reconstruyendo gradualmente su imagen como una plataforma DeFi multidimensional.

1.2 ¿Qué es SUSHI?


SUSHI es el token nativo del ecosistema SushiSwap y cumple una doble función: Funciona como recompensa a los usuarios que aportan liquidez al protocolo, y además, como token de gobernanza, permitiendo a los holders participar en propuestas, votaciones y decisiones sobre la asignación de recursos.

SUSHI tiene una oferta limitada y se emite por fases para equilibrar los incentivos con la preservación de valor a largo plazo. Además de la minería de liquidez, los usuarios pueden hacer staking de SUSHI para obtener recompensas adicionales, lo que aumenta el bloqueo de tokens y la retención dentro del ecosistema.

2.Cómo funciona SushiSwap


SushiSwap es una plataforma de trading descentralizado basada en Ethereum que utiliza el modelo AMM. Mediante contratos inteligentes, los usuarios pueden intercambiar criptoactivos sin necesidad de intermediarios centralizados. Al depositar sus activos en fondos de liquidez, estos se utilizan para facilitar operaciones al precio de mercado en tiempo real. Los proveedores de liquidez reciben tokens SUSHI como incentivo adicional a través de la minería de liquidez.

3.Ventajas clave de Sushi


SushiSwap sigue atrayendo inversionistas gracias a varias ventajas clave:

Amplia variedad de pares de trading: Admite decenas de pares de tokens, desde activos mainstream hasta long-tail, ofreciendo opciones de trading flexibles.

Ecosistema DeFi modular: Más allá del DEX, Sushi incluye servicios de préstamos, gestión de activos, plataformas de lanzamiento de tokens, mercados NFT, y más.

Interfaz amigable: Su diseño intuitivo facilita el acceso tanto a principiantes como a usuarios avanzados.

Mecanismos de recompensa: A través de minería de liquidez, staking e incentivos de gobernanza, Sushi mantiene oportunidades sostenidas de rendimiento.

Comunidad global: Una comunidad activa y abierta con gobernanza transparente, donde los holders pueden proponer y votar mejoras, fomentando la descentralización y cohesión.

4.Qué impulsó el repunte de SUSHI en julio


4.1 Lanzamiento del programa de recompensas Katana


A inicios de julio, SushiSwap lanzó el Programa de Recompensas Katana en colaboración con KatanaDEX. Bajo esta iniciativa, ciertos fondos de liquidez comenzaron a generar rendimientos tanto en tokens SUSHI como KAT. Durante la campaña se distribuirán hasta 400 millones de KAT, lo cual no solo aumenta los rendimientos para los holders de SUSHI, sino que también diversifica el ecosistema de SushiSwap.

4.2 Recuperación del sentimiento del mercado


El mercado cripto en general mostró una recuperación en julio, con BTC superando los $120,000 y ETH rompiendo los $3,800, impulsando el sector de los DEX. Como un activo veterano con narrativa clara y una oferta circulante moderada, SUSHI se benefició del renovado sentimiento FOMO.

4.3 Expansión multichain e integración cross-chain


Desde 2024, Sushi ha acelerado su despliegue multichain. Ahora es compatible con numerosas blockchains líderes y emergentes, mejorando notablemente la accesibilidad del protocolo y la interoperabilidad de activos. Mientras tanto, SushiXSwap, su producto de intercambios cross-chain, ha experimentado un crecimiento constante en usuarios activos diarios, consolidando a Sushi como una verdadera red de liquidez multichain en la era de las capas 2 y DeFi modular.

5.Conclusión: ¿apenas comienza el regreso de Sushi?


Este repunte no es aleatorio: refleja una estrategia multifacética por parte de Sushi. Las mejoras en arquitectura, la innovación continua de productos, la recuperación de métricas on-chain y un consenso comunitario más fuerte están alimentando un renovado optimismo de mercado. A medida que las capas 2, la modularidad y la interoperabilidad entre cadenas dominan la narrativa, Sushi está bien posicionado para evolucionar de un AMM clásico a una infraestructura DeFi multifuncional de nueva generación.

A pesar del impresionante aumento de SUSHI en julio, su historia de regreso está lejos de haber terminado. Lo que determinará su valor a largo plazo no es solo este repunte, sino su capacidad para cumplir su visión técnica y sus compromisos con el ecosistema en los próximos trimestres. Si Sushi continúa ejecutando su estrategia modular con gobernanza transparente y agilidad técnica, podría recuperar su lugar en la cima de la narrativa DeFi, convirtiéndose en un ejemplo de resurgimiento veterano. Para los inversionistas con visión a largo plazo, esta historia apenas comienza.

Aviso legal: esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, impuestos, legal, financiera, contable ni de ningún otro tipo. Tampoco representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn ofrece contenido solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Asegúrate de entender los riesgos antes de invertir. MEXC no se responsabiliza por decisiones de inversión de los usuarios.

