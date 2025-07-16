Bitcoin supera los $120,000: ¿una nueva fase alcista impulsada por el capital institucional y el entorno regulatorio?

El 14 de julio de 2025, el precio de Bitcoin superó los $120,000, marcando un nuevo máximo histórico. Según los datos en tiempo real de MEXC , una de las principales plataformas de trading de activos digitales del mundo, el precio spot de BTC/USDT se situaba en 122,559.92 USDT al momento de redactar esta nota, con un entusiasmo del mercado que continúa en aumento. Sin embargo, más allá de los renovados gritos de “regreso del mercado alcista”, la historia de fondo radica en los factores estructurales que están impulsando este repunte. Desde la acumulación institucional sostenida y las crecientes expectativas positivas en materia de políticas, hasta una estructura de financiación más sofisticada y un comportamiento inversor en evolución, esta subida no es solo un salto de precio, sino una revalorización sistémica del papel de Bitcoin como reserva de valor en el panorama global de los activos digitales.









*BTN-Opera BTC ahora&BTNURL=https://www.mexc.com/es/exchange/BTC_USDT*

















Esta subida de Bitcoin no se debe a una única noticia positiva, sino al efecto combinado de múltiples factores macroeconómicos y específicos del sector. El buen desempeño de las tecnológicas, la entrada sostenida de capital institucional, la acelerada adopción de Bitcoin como activo de tesorería empresarial, los récords en tenencias de ETF y las señales políticas cada vez más favorables conforman la base de esta tendencia estructural al alza.





A diferencia del auge impulsado por el sentimiento de 2021, este repunte muestra características más institucionales, con fundamentos sólidos y menor componente especulativo. El capital financiero tradicional, los balances empresariales y las expectativas regulatorias en evolución se han convertido en variables clave que impulsan el mercado.

















Según el informe “Bitcoin Monthly” de ARK Invest , a finales de junio, los holders a largo plazo controlaban alrededor del 74% del suministro total de Bitcoin, el nivel más alto en casi 15 años. Al mismo tiempo, la proporción en manos de traders a corto plazo ha ido disminuyendo de forma constante, lo que indica un cambio estructural.





Datos de Glassnode muestran que la razón RHODL de Bitcoin ha alcanzado su punto máximo en este ciclo, lo que señala un cambio en la estructura del mercado. Cada vez más BTC se concentra en manos de tenedores a medio y largo plazo, mientras que la actividad especulativa a corto plazo sigue siendo baja. Este cambio se interpreta ampliamente como una señal de transición de ciclo y enfriamiento del sentimiento especulativo. La métrica RHODL, como indicador en cadena, permite rastrear la distribución de Bitcoin según los periodos de tenencia, reflejando así los cambios en el comportamiento del mercado.









Por otro lado, las tenencias del ETF IBIT de BlackRock han superado los 700,000 BTC, lo que representa el 3.33% del suministro total. Según datos de Bloomberg, los ingresos anualizados por comisiones de gestión de este fondo ya han superado a los del ETF del S&P 500 (IVV) de la misma BlackRock, consolidándolo como una referencia rentable para el avance de las finanzas tradicionales en el mercado cripto.





Los ETF no solo brindan a las instituciones una vía de entrada regulada, sino que también transforman la forma en que Bitcoin se correlaciona con los activos tradicionales. Los inversionistas lo consideran cada vez más un activo con visión de futuro, comparable con las acciones tecnológicas de alto crecimiento.

















Desde julio, diversas empresas tradicionales han iniciado una nueva ola de adopción de Bitcoin como activo de reserva, en sectores que incluyen hotelería, bienes raíces, alimentación, salud y manufactura:





El operador inmobiliario mexicano Murano lanzó un programa SEPA por 500 millones de dólares y adquirió 21 BTC.

La japonesa Metaplanet superó los 2,200 BTC, convirtiéndose oficialmente en una empresa con tesorería en Bitcoin.

Empresas de China, Hong Kong y EE. UU. como DDC, la firma de tecnología médica Semler Scientific y el trader cuantitativo Hilbert Group anunciaron nuevas compras o ampliaciones de BTC.

Incluso fabricantes de Shenzhen, la empresa de movilidad Webus y la plataforma cripto Bakkt se han sumado a la tendencia.





Este fenómeno refleja un cambio en la mentalidad empresarial respecto a la liquidez y la apreciación de capital en un contexto de dólar fuerte, tasas de interés altas y debilitamiento del sector inmobiliario. Bitcoin se percibe cada vez más como un activo estratégico con resistencia inflacionaria, alta liquidez y ventajas de cotización global, pasando de ser un objetivo de inversión a una herramienta de reserva.

















Durante la semana del 14 de julio, el Congreso de EE. UU. celebrará la “Crypto Week”, con la Ley GENIUS y la Ley CLARITY avanzando hacia la revisión presidencial y del Senado, respectivamente. Aunque se ha enfriado la especulación sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin por parte del gobierno estadounidense, el debate político en curso sigue fortaleciendo la confianza del mercado en un camino regulado y conforme a la ley.





Los límites normativos están empezando a definirse con mayor claridad, y los activos cripto podrían lograr un estatus cuasi soberano, especialmente gracias a avances en el reconocimiento contable empresarial y la autorización de compras a nivel estatal.

















Los datos en cadena respaldan la idea de un repunte estructural. Según Coinglass , durante el ascenso de Bitcoin a nuevos máximos, se liquidaron más de 340 millones de dólares en posiciones cortas en cuestión de horas, en lo que fue una clásica “short squeeze” (cobertura de cortos), lo que indica que el impulso del mercado se ha inclinado claramente hacia los alcistas.









Mientras tanto, la fortaleza del sector tecnológico de EE. UU. y el auge de la inteligencia artificial —liderado por Nvidia— han proporcionado un catalizador externo para el repunte de Bitcoin. La capitalización bursátil de Nvidia superó los 4 billones de dólares, lo que impulsó indirectamente el apetito de riesgo general. En este ciclo, la correlación entre Bitcoin y los activos tecnológicos ha sido especialmente estrecha.

















El repunte de Bitcoin por encima de los $120,000 refleja una combinación de reconfiguración del capital, dinámica normativa, reasignación de balances corporativos y recuperación del apetito de riesgo. Si bien pueden darse correcciones técnicas a corto plazo, desde una perspectiva a medio y largo plazo, el papel de Bitcoin como “ancla de valor digital global” se consolida cada vez más.





De cara al futuro, a medida que más instituciones ingresen al mercado, maduren los marcos regulatorios y evolucione la lógica de asignación de activos globales, podríamos presenciar un verdadero mercado alcista institucional en la segunda mitad de 2025. En ese momento, Bitcoin dejará de ser solo un activo especulativo para convertirse en una asignación estratégica del capital financiero global convencional.





En este punto de inflexión crítico, elegir una plataforma con alta liquidez, productos diversos y capacidad de respuesta ágil al mercado es fundamental. Como plataforma global líder de activos digitales, MEXC no solo ofrece trading spot y de futuros de BTC, sino también herramientas como el copy trading y el grid trading, lo que ayuda a todo tipo de inversionistas a navegar la volatilidad, entrar en el momento adecuado y operar con mayor confianza.





Tanto si eres un holder a largo plazo como si buscas oportunidades a corto plazo, este es el momento de reevaluar tu estrategia de asignación en Bitcoin. Elige MEXC para aprovechar el próximo ciclo de crecimiento y comienza tu camino cripto con confianza.









Inicia sesión en la app o en el sitio web oficial de MEXC.

Futuros. Ingresa "BTC" en la barra de búsqueda y selecciona la opción de trading en Spot

Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la operación.





Actualmente, MEXC está llevando a cabo un gran evento de tarifas 0 . Al participar, los usuarios pueden reducir significativamente sus costos de trading y lograr el objetivo de ahorrar más, tradear más y ganar más. En MEXC, no solo puedes disfrutar de operaciones de bajo costo gracias a esta promoción, sino también mantenerte al tanto de las tendencias del mercado y aprovechar rápidamente cada oportunidad para hacer crecer tu patrimonio.











