Cómo usar MEXC DEX+









MEXC DEX+ es una plataforma de agregación de trading descentralizado (Agregador DEX) que integra múltiples DEX para ofrecer a los usuarios los mejores caminos de trading, reduciendo el deslizamiento y optimizando los costos de las operaciones. Como la última solución de trading descentralizado lanzada por MEXC, DEX+ soporta el trading de más de 10,000 activos en cadena, asegurando que los usuarios siempre ejecuten operaciones a los mejores precios, brindando una experiencia de trading DEX fluida.









Usar DEX+ en las interfaces web y app es muy similar. Explicaremos cómo utilizarlo usando la app.









Si eres un nuevo usuario en la plataforma MEXC, puedes leer " Cómo registrarse para obtener una cuenta MEXC " y seguir las instrucciones paso a paso para crear tu cuenta.





Si ya eres usuario de MEXC, abre la app de MEXC, pulsa DEX+ para cambiar a la página correspondiente, lee y acepta el acuerdo de usuario, luego pulsa en Regístrate en DEX+ para abrir tu cuenta DEX+.













En la página de DEX+, selecciona Billetera, pulsa en Recibir, elige la criptomoneda y la red, ingresa la cantidad y luego pulsa Confirmar para transferir los activos de tu cuenta MEXC a DEX+.





Si no ves el token correspondiente durante el proceso de transferencia, utiliza la función Conversión en la página de depósito para convertir y depositar tokens rápidamente.





Nota: DEX+ admite redes como Solana, BNB Chain, Base y TRON. Más redes y tokens serán admitidos en el futuro.













Pulsa el botón Operar en la parte inferior de la página, selecciona el token que deseas operar, elige el tipo de orden, ingresa los parámetros correspondientes (como precio, cantidad, etc.) y pulsa Comprar para adquirir el token correspondiente.





Notas:





1) Debido a los diferentes niveles de congestión en la red blockchain, algunas operaciones pueden tardar de varios segundos a minutos en completar la liquidación.





2) Actualmente, DEX+ admite los siguientes tipos de orden: orden de mercado, orden límite, compra/venta rápida, orden límite avanzada y venta automática (TP/SL). Los usuarios pueden elegir el tipo de orden que mejor se adapte a sus necesidades.





3) Al seleccionar un token para operar, puedes ver información detallada sobre el token en la página de Mercados para evaluar los riesgos potenciales asociados con el token. Además, puedes filtrar tokens mediante listas como Trending, Alpha, Pump.fun, y Smart Money.













Después de completar una operación, puedes ver tu posición actual en la sección de Posiciones en la parte inferior de la página de trading. Pulsa el ícono del cuaderno que está al lado para ir al Historial de operaciones, donde podrás ver tus registros de operaciones anteriores.













En la página de DEX+, selecciona Billetera, pulsa Enviar, elige la criptomoneda y la red, ingresa la cantidad y luego pulsa Confirmar para transferir los activos de DEX+ a tu cuenta MEXC.





Nota: DEX+ admite redes como Solana, BNB Chain, Base y TRON. Más redes y tokens serán admitidos en el futuro.







MEXC DEX+ permite a los usuarios operar en la cadena sin necesidad de gestionar claves privadas ni realizar complejas transferencias de billeteras externas, reduciendo significativamente la barrera de entrada y haciendo que las transacciones DEX sean más eficientes y fluidas.





Si encuentras algún problema al usar DEX+, puedes consultar las Preguntas frecuentes sobre el DEX+ de MEXC para encontrar soluciones.



