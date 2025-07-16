Cómo utilizar TradingView en MEXC





TradingView es una potente herramienta de análisis de trading que se adapta a usuarios de todos los niveles de experiencia. MEXC ha integrado las herramientas de gráficos de TradingView, lo que te permite utilizarlas directamente en la plataforma de MEXC.









En este artículo, mostraremos las características de los gráficos de TradingView utilizando la página de trading de spot como ejemplo. La configuración para la página de trading de futuros es idéntica a la de la página de trading de spot.









El gráfico de velas, también conocido como gráfico de línea K, generalmente tiene un color verde sólido para los aumentos y rojo para las caídas. En Japón y Corea, a menudo predomina el rojo sólido para los aumentos y el azul para las caídas. Al pasar el ratón sobre el ícono del Gráfico de velas, puedes ver 8 estilos diferentes de gráficos de velas y cambiar de estilo haciendo clic en él.









Además, puedes hacer clic en el ícono de gráfico ubicado encima del gráfico de velas para abrir la página de "Configuración del gráfico". En la primera sección, indicada por un ícono de velas, puedes personalizar aún más la configuración de los colores de las velas, los colores de la línea de precio, la zona horaria y más.













En el lado izquierdo del gráfico, encontrarás herramientas de dibujo de uso común que te ayudarán a analizar las tendencias del mercado. Para utilizar estas herramientas, haz clic en el ícono correspondiente al lado izquierdo y luego dibuja en el gráfico de velas. El proceso es simple y fácil de usar.













Para los traders más experimentados, los indicadores técnicos son herramientas comúnmente utilizadas para analizar las tendencias del mercado. Haz clic en el botón de indicadores técnicos ubicado encima del gráfico de velas. En la lista de "Indicadores", desplázate hacia arriba y hacia abajo o utiliza la función de búsqueda para encontrar y agregar los indicadores técnicos que necesites.









Después de agregar un indicador técnico, también puedes ajustar sus parámetros, estilo y otras configuraciones según tus preferencias. Por ejemplo, para modificar el indicador de Bandas de Bollinger (BB), haz clic en el indicador en el gráfico de velas, luego haz clic en el botón de configuración [⚙️] en la parte superior para abrir la página de configuración del indicador BB. Después de realizar tus ajustes, haz clic en [Ok] para guardar.





Además, puedes hacer clic en el ícono del ojo para mostrar u ocultar el indicador técnico, o hacer clic en el ícono [X] para eliminar el indicador del gráfico.













Para cambiar la zona horaria que se muestra, simplemente haz clic en la información de la zona horaria debajo del gráfico de velas. Cambiar la zona horaria no afectará los valores estadísticos; solo modificará la fecha y hora.













En la primera sección "Configuración del gráfico de velas", se hizo mención a la configuración del gráfico. Haz clic en el ícono de gráfico ubicado encima del gráfico de velas para abrir la página de "Configuración del gráfico". La configuración del gráfico incluye cuatro secciones, listadas de arriba hacia abajo: Velas, Símbolo, Etiquetas y Estilos básicos del gráfico.





Velas: Personaliza los colores de las velas, los colores de la línea de precio, la precisión y la zona horaria.

Símbolo: Configuraciones para la información textual en la parte superior del gráfico de velas, incluyendo si se deben mostrar los valores OHLC, los valores de cambio de barra y el volumen.

Etiquetas: Ofrece diversas opciones para integrar etiquetas en el gráfico, como el nombre del símbolo, el precio máximo y mínimo, y la cuenta regresiva para el cierre de la barra.

Estilos básicos del gráfico: Personaliza el color de fondo del gráfico, el color de las líneas de la cuadrícula y otras configuraciones.













Si deseas eliminar cualquier personalización que hayas realizado en el gráfico, haz clic derecho en el gráfico de velas y selecciona [Restablecer vista del gráfico].







