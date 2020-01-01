ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ynUSD Max (YNUSDX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ynUSD Max (YNUSDX) YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol's modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Επίσημη ιστοσελίδα: https://yieldnest.finance Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ynUSD Max (YNUSDX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 89.00K $ 89.00K $ 89.00K Συνολική προμήθεια: $ 89.24K $ 89.24K $ 89.24K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 89.24K $ 89.24K $ 89.24K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 89.00K $ 89.00K $ 89.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Τρέχουσα τιμή: $ 0.997302 $ 0.997302 $ 0.997302 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ynUSD Max (YNUSDX)

Tokenomics ynUSD Max (YNUSDX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ynUSD Max (YNUSDX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός YNUSDX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα YNUSDX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του YNUSDX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του YNUSDX token!

Πρόβλεψη Τιμής YNUSDX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το YNUSDX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του YNUSDX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του YNUSDX Token τώρα!

