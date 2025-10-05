ynUSD Max (YNUSDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Κατώτ. 24H $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Υψηλ. 24H $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Υψηλή συνέχεια $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Χαμηλότερη τιμή $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.026. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YNUSDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.023 και ενός υψηλού $ 1.027, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YNUSDX είναι $ 1.027, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.997125.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YNUSDX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Προμήθεια Κυκλοφορίας 87.42K 87.42K 87.42K Συνολικός Όγκος 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ynUSD Max είναι $ 89.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YNUSDX είναι 87.42K, με συνολική προσφορά 87421.65687268265. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.65K