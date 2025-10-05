Η σημερινή ζωντανή τιμή ynUSD Max είναι 1.026 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YNUSDX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YNUSDX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ynUSD Max είναι 1.026 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YNUSDX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YNUSDX εύκολα στη MEXC τώρα.

ynUSD Max Λογότ.

ynUSD Max Τιμή (YNUSDX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 YNUSDX σε USD

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:55:27 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
Κατώτ. 24H
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
Υψηλ. 24H

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

-0.01%

+0.51%

+0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.026. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YNUSDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.023 και ενός υψηλού $ 1.027, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YNUSDX είναι $ 1.027, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.997125.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YNUSDX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Πληροφορίες αγοράς

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ynUSD Max είναι $ 89.65K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YNUSDX είναι 87.42K, με συνολική προσφορά 87421.65687268265. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.65K

ynUSD Max (YNUSDX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ynUSD Max σε USD ήταν $ -0.000181585312916.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ynUSD Max σε USD ήταν $ +0.0135474066.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ynUSD Max σε USD ήταν $ +0.0268707348.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ynUSD Max σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000181585312916-0.01%
30 ημέρες$ +0.0135474066+1.32%
60 Ημέρες$ +0.0268707348+2.62%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

ynUSD Max Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ynUSD Max (YNUSDX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ynUSD Max (YNUSDX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ynUSD Max.

Ελέγξτε την ynUSD Max πρόβλεψη τιμής τώρα!

YNUSDX σε Τοπικά Νομίσματα

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ynUSD Max (YNUSDX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του YNUSDX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ynUSD Max (YNUSDX)

Πόσο αξίζει το ynUSD Max (YNUSDX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή YNUSDX στο USD είναι 1.026 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YNUSDX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του YNUSDX σε USD είναι $ 1.026. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ynUSD Max;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YNUSDX είναι $ 89.65K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YNUSDX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YNUSDX είναι 87.42K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YNUSDX;
Το YNUSDX πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.027 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YNUSDX;
Το YNUSDX είχε τιμή ATL ύψους 0.997125 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YNUSDX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YNUSDX είναι -- USD.
Θα ανέβει το YNUSDX υψηλότερα φέτος;
Το YNUSDX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την YNUSDX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.