Πληροφορίες ONYXCOIN (XCN) Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN. Επίσημη ιστοσελίδα: https://onyx.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://onyx.org/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2cd3D43c775978A96BdBf12d733D5A1ED94fb18 Αγοράστε XCN τώρα!

ONYXCOIN (XCN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ONYXCOIN (XCN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 436.11M $ 436.11M $ 436.11M Συνολική προμήθεια: $ 48.40B $ 48.40B $ 48.40B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 34.26B $ 34.26B $ 34.26B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 616.14M $ 616.14M $ 616.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.79999 $ 0.79999 $ 0.79999 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 $ 0.000703834566724479 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0127295 $ 0.0127295 $ 0.0127295 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ONYXCOIN (XCN)

No information on whether tokens are subject to vesting, lockups, or other restrictions. Unlocking Time: No unlock schedule or vesting timeline is available. Table: Onyxcoin Token Economics Overview Aspect Information Available? Details/Notes Issuance Mechanism ❌ No data found Allocation Mechanism ❌ No data found Usage/Incentive ❌ No data found Locking Mechanism ❌ No data found Unlocking Time ❌ No data found Analysis & Implications Transparency: The absence of public, verifiable information on Onyxcoin’s token economics is a significant gap. For investors, users, and ecosystem participants, understanding these mechanisms is critical for assessing the project’s sustainability, fairness, and long-term value proposition.

Tokenomics ONYXCOIN (XCN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ONYXCOIN (XCN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XCN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XCN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XCN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XCN token!

ONYXCOIN (XCN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XCN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XCN τώρα!

