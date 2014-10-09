Verge (XVG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Verge (XVG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Επίσημη ιστοσελίδα: http://vergecurrency.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block Explorer: https://verge-blockchain.info/ Αγοράστε XVG τώρα!

Verge (XVG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Verge (XVG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 108.45M $ 108.45M $ 108.45M Συνολική προμήθεια: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 108.45M $ 108.45M $ 108.45M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Τρέχουσα τιμή: $ 0.006564 $ 0.006564 $ 0.006564 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Verge (XVG)

Tokenomics Verge (XVG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Verge (XVG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XVG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XVG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XVG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XVG token!

