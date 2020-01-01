Puffer (PUFFER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Puffer (PUFFER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Puffer (PUFFER) Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.puffer.fi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.puffer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 Αγοράστε PUFFER τώρα!

Puffer (PUFFER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Puffer (PUFFER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 38.39M $ 38.39M $ 38.39M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 218.20M $ 218.20M $ 218.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 Τρέχουσα τιμή: $ 0.2182 $ 0.2182 $ 0.2182 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Puffer (PUFFER)

Tokenomics Puffer (PUFFER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Puffer (PUFFER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PUFFER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PUFFER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PUFFER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PUFFER token!

Πώς να Αγοράσετε PUFFER Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Puffer (PUFFER) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Puffer (PUFFER) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PUFFER βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PUFFER τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PUFFER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PUFFER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PUFFER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PUFFER Token τώρα!

