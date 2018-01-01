Terra Classic (LUNC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Terra Classic (LUNC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.terra-classic.money Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money/classic Αγοράστε LUNC τώρα!

Terra Classic (LUNC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Terra Classic (LUNC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 342.31M $ 342.31M $ 342.31M Συνολική προμήθεια: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.51T $ 5.51T $ 5.51T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 403.62M $ 403.62M $ 403.62M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00006218 $ 0.00006218 $ 0.00006218 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Terra Classic (LUNC)

Tokenomics Terra Classic (LUNC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Terra Classic (LUNC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LUNC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LUNC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LUNC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LUNC token!

Terra Classic (LUNC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LUNC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LUNC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LUNC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LUNC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LUNC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LUNC Token τώρα!

