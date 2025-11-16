Εξερευνήστε τα tokenomics Mavryk Network (MVRK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MVRK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Mavryk Network (MVRK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MVRK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!