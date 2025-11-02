Τι είναι Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem. Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mavryk Network (MVRK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mavryk Network (MVRK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mavryk Network.

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mavryk Network (MVRK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MVRK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Mavryk Network (MVRK)

MVRK σε Τοπικά Νομίσματα

Mavryk Network Πόρος

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Mavryk Network Πόσο αξίζει το Mavryk Network (MVRK) σήμερα; Η ζωντανή τιμή MVRK στο USD είναι 0.0243 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MVRK σε USD; $ 0.0243 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του MVRK σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mavryk Network; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MVRK είναι -- USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVRK; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVRK είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MVRK; Το MVRK πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MVRK; Το MVRK είχε τιμή ATL ύψους -- USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MVRK; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MVRK είναι $ 2.90K USD . Θα ανέβει το MVRK υψηλότερα φέτος; Το MVRK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MVRK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Mavryk Network (MVRK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

