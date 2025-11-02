ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mavryk Network είναι 0.0243 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MVRK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MVRK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MVRK

Πληροφορίες Τιμής MVRK

Τι είναι το MVRK

Whitepaper MVRK

Επίσημος Ιστότοπος MVRK

Tokenomics MVRK

Προβλέψεις Τιμών MVRK

Ιστορικό MVRK

Οδηγός Αγοράς MVRK

Μετατροπέας νομίσματος MVRK-σε-Fiat

Spot MVRK

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Mavryk Network Λογότ.

Τιμή Mavryk Network(MVRK)

Live Τιμή 1 MVRK σε USD

$0.0243
+2.53%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:23:33 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0235
Κατώτ. 24H
$ 0.0257
Υψηλ. 24H

$ 0.0235
$ 0.0257
--
--
-0.82%

+2.53%

-37.86%

-37.86%

Mavryk Network (MVRK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0243. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MVRK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0235 και ενός υψηλού $ 0.0257, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MVRK είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MVRK έχει αλλάξει κατά -0.82% την τελευταία ώρα, +2.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -37.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mavryk Network (MVRK) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 2.90K
$ 24.30M
--
1,000,000,000
MAVRYK

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mavryk Network είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.90K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MVRK είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.30M

Mavryk Network (MVRK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Mavryk Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0006+2.53%
30 ημέρες$ -0.0442-64.53%
60 Ημέρες$ -0.0007-2.80%
90 Ημέρες$ -0.0007-2.80%
Mavryk Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MVRK κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0006 (+2.53%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Mavryk Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0442 (-64.53%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Mavryk Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MVRK άλλαξε κατά $ -0.0007 (-2.80%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Mavryk Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0007 (-2.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Mavryk Network (MVRK);

Ελέγξτε τώρα τη Mavryk Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Mavryk Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMVRK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMavryk Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Mavryk Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Mavryk Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mavryk Network (MVRK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mavryk Network (MVRK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mavryk Network.

Ελέγξτε την Mavryk Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Mavryk Network (MVRK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mavryk Network (MVRK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MVRK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Mavryk Network (MVRK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Mavryk Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Mavryk Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MVRK σε Τοπικά Νομίσματα

1 Mavryk Network(MVRK) σε VND
639.4545
1 Mavryk Network(MVRK) σε AUD
A$0.036936
1 Mavryk Network(MVRK) σε GBP
0.018468
1 Mavryk Network(MVRK) σε EUR
0.020898
1 Mavryk Network(MVRK) σε USD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) σε MYR
RM0.101817
1 Mavryk Network(MVRK) σε TRY
1.0206
1 Mavryk Network(MVRK) σε JPY
¥3.7179
1 Mavryk Network(MVRK) σε ARS
ARS$34.863696
1 Mavryk Network(MVRK) σε RUB
1.953477
1 Mavryk Network(MVRK) σε INR
2.157111
1 Mavryk Network(MVRK) σε IDR
Rp404.999838
1 Mavryk Network(MVRK) σε PHP
1.426167
1 Mavryk Network(MVRK) σε EGP
￡E.1.1421
1 Mavryk Network(MVRK) σε BRL
R$0.130491
1 Mavryk Network(MVRK) σε CAD
C$0.03402
1 Mavryk Network(MVRK) σε BDT
2.961198
1 Mavryk Network(MVRK) σε NGN
35.115444
1 Mavryk Network(MVRK) σε COP
$93.461445
1 Mavryk Network(MVRK) σε ZAR
R.0.422091
1 Mavryk Network(MVRK) σε UAH
1.015497
1 Mavryk Network(MVRK) σε TZS
T.Sh.59.558814
1 Mavryk Network(MVRK) σε VES
Bs5.3703
1 Mavryk Network(MVRK) σε CLP
$22.842
1 Mavryk Network(MVRK) σε PKR
Rs6.86232
1 Mavryk Network(MVRK) σε KZT
12.829914
1 Mavryk Network(MVRK) σε THB
฿0.782946
1 Mavryk Network(MVRK) σε TWD
NT$0.748197
1 Mavryk Network(MVRK) σε AED
د.إ0.089181
1 Mavryk Network(MVRK) σε CHF
Fr0.01944
1 Mavryk Network(MVRK) σε HKD
HK$0.188811
1 Mavryk Network(MVRK) σε AMD
֏9.267534
1 Mavryk Network(MVRK) σε MAD
.د.م0.224289
1 Mavryk Network(MVRK) σε MXN
$0.451008
1 Mavryk Network(MVRK) σε SAR
ريال0.091125
1 Mavryk Network(MVRK) σε ETB
Br3.733209
1 Mavryk Network(MVRK) σε KES
KSh3.130812
1 Mavryk Network(MVRK) σε JOD
د.أ0.0172287
1 Mavryk Network(MVRK) σε PLN
0.089424
1 Mavryk Network(MVRK) σε RON
лв0.107163
1 Mavryk Network(MVRK) σε SEK
kr0.230607
1 Mavryk Network(MVRK) σε BGN
лв0.041067
1 Mavryk Network(MVRK) σε HUF
Ft8.121546
1 Mavryk Network(MVRK) σε CZK
0.512487
1 Mavryk Network(MVRK) σε KWD
د.ك0.0074115
1 Mavryk Network(MVRK) σε ILS
0.078975
1 Mavryk Network(MVRK) σε BOB
Bs0.167427
1 Mavryk Network(MVRK) σε AZN
0.04131
1 Mavryk Network(MVRK) σε TJS
SM0.223074
1 Mavryk Network(MVRK) σε GEL
0.065853
1 Mavryk Network(MVRK) σε AOA
Kz22.273137
1 Mavryk Network(MVRK) σε BHD
.د.ب0.0091125
1 Mavryk Network(MVRK) σε BMD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) σε DKK
kr0.157221
1 Mavryk Network(MVRK) σε HNL
L0.637146
1 Mavryk Network(MVRK) σε MUR
1.111482
1 Mavryk Network(MVRK) σε NAD
$0.420147
1 Mavryk Network(MVRK) σε NOK
kr0.245916
1 Mavryk Network(MVRK) σε NZD
$0.042282
1 Mavryk Network(MVRK) σε PAB
B/.0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) σε PGK
K0.10206
1 Mavryk Network(MVRK) σε QAR
ر.ق0.088209
1 Mavryk Network(MVRK) σε RSD
дин.2.455758
1 Mavryk Network(MVRK) σε UZS
soʻm289.285668
1 Mavryk Network(MVRK) σε ALL
L2.028807
1 Mavryk Network(MVRK) σε ANG
ƒ0.043497
1 Mavryk Network(MVRK) σε AWG
ƒ0.043497
1 Mavryk Network(MVRK) σε BBD
$0.0486
1 Mavryk Network(MVRK) σε BAM
KM0.040824
1 Mavryk Network(MVRK) σε BIF
Fr71.0289
1 Mavryk Network(MVRK) σε BND
$0.031347
1 Mavryk Network(MVRK) σε BSD
$0.0243
1 Mavryk Network(MVRK) σε JMD
$3.889215
1 Mavryk Network(MVRK) σε KHR
97.2
1 Mavryk Network(MVRK) σε KMF
Fr10.3518
1 Mavryk Network(MVRK) σε LAK
528.260859
1 Mavryk Network(MVRK) σε LKR
රු7.376994
1 Mavryk Network(MVRK) σε MDL
L0.412371
1 Mavryk Network(MVRK) σε MGA
Ar108.96849
1 Mavryk Network(MVRK) σε MOP
P0.193914
1 Mavryk Network(MVRK) σε MVR
0.37179
1 Mavryk Network(MVRK) σε MWK
MK42.04143
1 Mavryk Network(MVRK) σε MZN
MT1.55277
1 Mavryk Network(MVRK) σε NPR
रु3.436992
1 Mavryk Network(MVRK) σε PYG
171.1206
1 Mavryk Network(MVRK) σε RWF
Fr35.2107
1 Mavryk Network(MVRK) σε SBD
$0.199989
1 Mavryk Network(MVRK) σε SCR
0.355752
1 Mavryk Network(MVRK) σε SRD
$0.93555
1 Mavryk Network(MVRK) σε SVC
$0.211896
1 Mavryk Network(MVRK) σε SZL
L0.420147
1 Mavryk Network(MVRK) σε TMT
m0.08505
1 Mavryk Network(MVRK) σε TND
د.ت0.0715392
1 Mavryk Network(MVRK) σε TTD
$0.164025
1 Mavryk Network(MVRK) σε UGX
Sh84.3696
1 Mavryk Network(MVRK) σε XAF
Fr13.7295
1 Mavryk Network(MVRK) σε XCD
$0.06561
1 Mavryk Network(MVRK) σε XOF
Fr13.7295
1 Mavryk Network(MVRK) σε XPF
Fr2.4786
1 Mavryk Network(MVRK) σε BWP
P0.325377
1 Mavryk Network(MVRK) σε BZD
$0.0486
1 Mavryk Network(MVRK) σε CVE
$2.309715
1 Mavryk Network(MVRK) σε DJF
Fr4.3011
1 Mavryk Network(MVRK) σε DOP
$1.556658
1 Mavryk Network(MVRK) σε DZD
د.ج3.158271
1 Mavryk Network(MVRK) σε FJD
$0.055647
1 Mavryk Network(MVRK) σε GNF
Fr209.466
1 Mavryk Network(MVRK) σε GTQ
Q0.185652
1 Mavryk Network(MVRK) σε GYD
$5.069709
1 Mavryk Network(MVRK) σε ISK
kr3.0132

Mavryk Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Mavryk Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Mavryk Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Mavryk Network

Πόσο αξίζει το Mavryk Network (MVRK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MVRK στο USD είναι 0.0243 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MVRK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MVRK σε USD είναι $ 0.0243. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mavryk Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MVRK είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVRK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVRK είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MVRK;
Το MVRK πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MVRK;
Το MVRK είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MVRK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MVRK είναι $ 2.90K USD.
Θα ανέβει το MVRK υψηλότερα φέτος;
Το MVRK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MVRK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Mavryk Network (MVRK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

