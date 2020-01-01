Eden (EDEN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Eden (EDEN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Eden (EDEN) Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.edennetwork.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.edennetwork.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 Αγοράστε EDEN τώρα!

Eden (EDEN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Eden (EDEN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 844.92K $ 844.92K $ 844.92K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 15.96M $ 15.96M $ 15.96M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 9.453 $ 9.453 $ 9.453 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.006910344546482079 $ 0.006910344546482079 $ 0.006910344546482079 Τρέχουσα τιμή: $ 0.063851 $ 0.063851 $ 0.063851 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Eden (EDEN)

Tokenomics Eden (EDEN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Eden (EDEN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EDEN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EDEN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EDEN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EDEN token!

Πώς να Αγοράσετε EDEN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Eden (EDEN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς EDEN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε EDEN στη MEXC τώρα!

Eden (EDEN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών EDEN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών EDEN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής EDEN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το EDEN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του EDEN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του EDEN Token τώρα!

