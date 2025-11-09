Mehr über DORAFACTORY
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Dora Factory (DORAFACTORY), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Dora Factory (DORAFACTORY)-Informationen
Dora Factory ist eine programmierbare offene DAO-as-a-Service-Infrastruktur auf Substrate. Entscheidende Schemata wie quadratisches Voting, Bonding-Curve-Fundraising und alle coolen Funktionen in Bezug auf die On-Chain-Governance können von den Entwicklern auf dieser Infrastruktur als Paletten aufgebaut und in einem SaaS-Modell belohnt werden, wenn DAOs, die auf Dora Factory gestartet wurden, sie einsetzen.
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Dora Factory (DORAFACTORY) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von DORAFACTORY-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele DORAFACTORY-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von DORAFACTORY verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DORAFACTORY -Tokens!
So kaufen Sie DORAFACTORY
Möchten Sie Dora Factory (DORAFACTORY) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf DORAFACTORY, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
Dora Factory (DORAFACTORY)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von DORAFACTORY hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
DORAFACTORY Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich DORAFACTORY entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DORAFACTORY kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
