Der Echtzeitpreis von Dora Factory beträgt heute 0.01366 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DORAFACTORY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DORAFACTORY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Dora Factory Kurs(DORAFACTORY)

$0.01366
+0.36%1D
Dora Factory (DORAFACTORY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:56:57 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01338
24H Tief
$ 0.01373
24H Hoch

$ 0.01338
$ 0.01373
--
--
0.00%

+0.36%

+0.51%

+0.51%

Der Echtzeitpreis von Dora Factory (DORAFACTORY) beträgt $ 0.01366. In den letzten 24 Stunden wurde DORAFACTORY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01338 und einem Höchstpreis von $ 0.01373 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DORAFACTORY liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DORAFACTORY im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) Marktinformationen

--
----

$ 55.75K
$ 13.66M
--
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dora Factory beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.75K. Das Umlaufangebot von DORAFACTORY liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.66M.

Dora Factory (DORAFACTORY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Dora Factory für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000049+0.36%
30 Tage$ -0.00388-22.13%
60 Tage$ -0.00657-32.48%
90 Tage$ -0.00679-33.21%
Dora Factory-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DORAFACTORY eine Veränderung von $ +0.000049 (+0.36%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Dora Factory 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00388(-22.13%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Dora Factory 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DORAFACTORY eine Veränderung von $ -0.00657 (-32.48%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Dora Factory 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00679 (-33.21%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Dora Factory (DORAFACTORY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Dora Factory-Preisverlauf an.

Was ist Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory ist eine programmierbare offene DAO-as-a-Service-Infrastruktur auf Substrate. Entscheidende Schemata wie quadratisches Voting, Bonding-Curve-Fundraising und alle coolen Funktionen in Bezug auf die On-Chain-Governance können von den Entwicklern auf dieser Infrastruktur als Paletten aufgebaut und in einem SaaS-Modell belohnt werden, wenn DAOs, die auf Dora Factory gestartet wurden, sie einsetzen.

Dora Factory ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Dora Factory Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DORAFACTORY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Dora Factory auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Dora Factory-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Dora Factory-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dora Factory (DORAFACTORY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dora Factory-(DORAFACTORY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dora Factory zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dora Factory-Preisprognose an!

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dora Factory (DORAFACTORY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DORAFACTORY Token!

Wie kauft man Dora Factory DORAFACTORY

Suchen Sie nach wie man Dora Factory kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Dora Factory direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Für ein tieferes Verständnis von Dora Factory sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Dora Factory Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Dora Factory

Wie viel ist Dora Factory (DORAFACTORY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DORAFACTORY in USD beträgt 0.01366 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DORAFACTORY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DORAFACTORY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01366. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dora Factory?
Die Marktkapitalisierung von DORAFACTORY beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DORAFACTORY?
Das Umlaufangebot von DORAFACTORY beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DORAFACTORY?
DORAFACTORY erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DORAFACTORY?
DORAFACTORY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DORAFACTORY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DORAFACTORY beträgt $ 55.75K USD.
Wird DORAFACTORY dieses Jahr noch steigen?
DORAFACTORY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DORAFACTORY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Dora Factory (DORAFACTORY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

