Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis





Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern und Marktchancen zu nutzen. Um den Benutzern zu helfen, effizienter zu agieren, bietet die MEXC-Futures-Handelsseite nicht nur grundlegende Funktionen zur Auftragserteilung, sondern ist auch mit einer Vielzahl praktischer Zusatzfunktionen ausgestattet, die Positionsmodi, Benachrichtigungserinnerungen, Schnelloperationen und Datendarstellungen abdecken. Dieser Artikel gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über diese häufig verwendeten Funktionen und hilft Ihnen, mit größerer Leichtigkeit zu handeln.









Im Spot-Handel können Investoren nur zunächst ein Vermögenswert kaufen und ihn später wieder verkaufen. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Futures-Handel auf MEXC den Benutzern, gleichzeitig sowohl Long- als auch Short-Positionen zu halten.

Zum Beispiel: Wenn die Investorin Alice das Paar BTC/USDT handeln möchte, kann sie im Spot-Handel nur kaufen und später entscheiden, wann sie verkaufen will. Beim Futures-Handel hingegen ermöglichen es ihr die Produkte von MEXC, gleichzeitig sowohl Long- als auch Short-Positionen zu eröffnen und zu verwalten.





Bleiben wir bei Alice als Beispiel: Wenn sie Bitcoin-USDT-M-Perpetual-Futures im Hedge-Mode handelt, kann sie zunächst entweder eine Short- oder eine Long-Position eröffnen. Beim Hinzufügen von Positionen in mehreren Schritten heben sich Long- und Short-Aufträge nicht gegenseitig auf; stattdessen kummulieren sich Positionen in dieselbe Richtung.





Diese Flexibilität ermöglicht es Händlern, mit geringeren Kosten größere potenzielle Renditen zu erzielen – einer der Hauptgründe, warum der Futures-Handel so attraktiv ist. Die MEXC-Futures-Plattform belegt weltweit den ersten Platz in Bezug auf Liquidität, unterstützt einen Hebel von bis zu 500x (derzeit verfügbar für die Paare BTCUSDT und ETHUSDT ) und bietet faire, transparente Preisgestaltung – was sie zu einer führenden Wahl für Futures-Händler weltweit macht.





In den folgenden Abschnitten stellen wir einige der wichtigsten Zusatzfunktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite vor, um Ihnen zu helfen, effektiver zu handeln. Zur besseren Übersicht demonstrieren wir diese Funktionen hauptsächlich in der Web-Version, obwohl die meisten auch in der App verfügbar sind.









Beginnen Sie, indem Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website anmelden. Klicken Sie auf der Futures-Handelsseite oben rechts auf die ⚙️-Schaltfläche, um die Einstellungsseite zu öffnen, auf der Sie verschiedene Zusatzfunktionen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung konfigurieren können.









Die Handelseinstellungen umfassen den Positionsmodus, den Hebelmodus, den Preisschutz, den Flash-Handel, das erweiterte TP/SL sowie die Bestätigungs-Pop-ups für Aufträge.









Positionsmodus: Wählen Sie zwischen Hedge-Mode und One-Way-Mode . Der Unterschied besteht darin, ob ein Futures-Paar gleichzeitig das Halten von Long- und Short-Positionen erlaubt.





Hebelmodus: Wählen Sie zwischen einfachem Modus und erweitertem Modus. Der Unterschied liegt darin, ob die Hebelmultiplikatoren und Margin-Modi für Long- und Short-Positionen identisch sind.





Preisschutz: Wenn sich die Marktbedingungen stark verändern, verhindert das Aktivieren des Preisschutzes, dass Ihre Aufträge zu ungünstigen Preisen ausgelöst werden, und schützt Sie so vor abnormalen Marktschwankungen.





Menge klicken Sie einfach auf „Kaufen“ oder „Verkaufen“, um sofort eine Position zu eröffnen. Flash-Handel : Ermöglicht die schnelle Auftragserteilung direkt im Kerzenchart zum aktuellen Marktpreis. Nach Eingabe derklicken Sie einfach auf „“ oder „“, um sofort eine Position zu eröffnen.









Wenn Benachrichtigungen aktiviert sind, lösen Funktionen wie erweitertes TP/SL , Auftragsbestätigungsfenster oder Hinweise bei nicht ausgeführten Marktaufträgen entsprechende Pop-up-Fenster für Warnmeldungen aus.









Die Benachrichtigungseinstellungen umfassen Liquidationswarnungen, Trigger für Finanzierungsgebühren, Trigger-Aufträge, Take-Profit/Stop-Loss-Auslöser sowie Trailing-Stop-Auslöser.









Wenn Liquidationswarnungen aktiviert sind, gibt die Plattform eine Warnung aus, wenn Ihr Positionsmargin-Verhältnis größer oder gleich dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert ist. Jede Position kann höchstens eine Warnung alle 60 Minuten auslösen.





Trigger für Finanzierungsgebühren aktiviert ist und für Ihre Position eine Finanzierungsgebühr anfällt sowie der Absolutwert der Finanzierungsrate größer oder gleich dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und In-App-Nachricht. Diese Einstellung gilt sowohl für USDT-M- als auch für Coin-M-Futures.



Wenn deraktiviert ist und für Ihre Position eine Finanzierungsgebühr anfällt sowie der Absolutwert der Finanzierungsrate größer oder gleich dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und In-App-Nachricht. Diese Einstellung gilt sowohl für USDT-M- als auch für Coin-M-Futures.





Wenn für Trigger-Aufträge, TP/SL-Aufträge oder Trailing-Stop-Aufträge aktiviert, benachrichtigt Sie die Plattform darüber, ob der entsprechende Auftrag erfolgreich ausgelöst wurde oder fehlgeschlagen ist. Jeder kann bis zu 20 Benachrichtigungen pro Tag auslösen.









*BTN-Jetzt mit dem Handel beginnen&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Handelsalarme umfassen Sound-Benachrichtigungen, Liquidationswarnungen, Liquidationsbenachrichtigungen, Auftragsstornierungen, Auftragserfüllungen, TP/SL-Trigger, Trailing-Stop und Trigger-Aufträge. Wenn diese Ereignisse eintreten, benachrichtigt Sie die Plattform über Pop-up-Fenster auf der Handelsseite. Sie können diese Alarme aktivieren oder deaktivieren, und sie gelten für alle Futures-Paare.









Liquidationsalarme werden ausgelöst, wenn Ihr Positionsmargin-Verhältnis größer oder gleich dem von Ihnen festgelegten Schwellenwert ist. Der Schwellenwert wird in den Markt-Alarm-Einstellungen unter dem Trigger für Finanzierungsgebühren konfiguriert. Jede Position kann höchstens einen Alarm alle 5 Minuten auslösen.





Andere Alarmtypen erscheinen als Pop-up-Fenster, sobald das entsprechende Auftragsereignis eintritt. Wird Ihre Position z. B. liquidiert und der Schalter Liquidationsbenachrichtigung ist aktiviert, erhalten Sie einen Pop-up-Alarm.





Außerdem können Sie Preisalarme schnell über die Ecke oben rechts auf der Handelsseite konfigurieren.









Durch Klicken auf die Schaltfläche „Preisalarm“ können Sie Parameter wie Handelspaar, Alarmtyp und Alarmfrequenz festlegen. Nach der Konfiguration klicken Sie auf „Alarm erstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.









Nach der Erstellung können Sie den soeben eingerichteten Preisalarm in der Alarmliste anzeigen. Klicken Sie jederzeit auf den Umschalt-Schalter, um diesen Alarm zu aktivieren oder deaktivieren.





Wenn sich der Markt erheblich verändert und Sie diesen Preisalarm löschen möchten, klicken Sie auf „Alle löschen“, um ihn zu entfernen.













MEXC Futures ermöglicht es Ihnen, direkt im Kerzenchart zu handeln, wodurch Sie schnell Limit-Aufträge erstellen, ändern und stornieren sowie Markt-Schließungen, Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge festlegen und anpassen können. Mehr über diese Funktion erfahren Sie im Artikel „ Wie man Futures-Handelsoperationen im K-Linien-Chart durchführt “.









Zusätzlich zu den oben vorgestellten auftragsbezogenen Zusatzfunktionen bietet MEXC auch mehrere Werkzeuge zur Unterstützung des Futures-Handels an. Diese können Sie je nach Ihren Vorlieben und spezifischen Bedürfnissen nutzen.









Viele erfahrene Händler ziehen es vor, im Kerzenchart Hilfslinien einzuzeichnen, um zukünftige Markttrends besser vorherzusagen. MEXC bietet ein Zeichenwerkzeug an, das es Benutzern ermöglicht, schnell verschiedene professionelle Analysekurslinien darzustellen, um bessere Investitionsentscheidungen zu unterstützen.





Weitere Details finden Sie im Artikel „ Wie man Zeichenwerkzeuge verwendet “.





Nach dem Einzeichnen im Kerzenchart können Sie außerdem das 🧲-Magnetwerkzeug verwenden, um Ihre Linien automatisch an den höchsten oder niedrigsten Punkten der Kerze auszurichten, wie im folgenden Beispiel gezeigt.













Ähnlich wie beim Spot-Handel kann die Snapshot-Sharing-Funktion mit dem Zeichenwerkzeug kombiniert werden. Nachdem Sie ein Chart markiert haben, um Ihren Marktausblick darzustellen, können Sie auf die „Snapshot“-Schaltfläche klicken, um ein teilbares Bild Ihres aktuellen Kerzencharts zu erstellen und so Ihre Marktanalyse schnell zu teilen.









Zusätzlich können Sie unter Auftrags- & Handelsverlauf auf die Teilen-Schaltfläche neben Realisierter PNL klicken, um Ihre Gewinn-/Verlust-Ergebnisse in sozialen Medien zu teilen oder sie mit einem Klick lokal zu speichern.













Die Multi-Window-Ansicht hilft, die Überwachungseffizienz und die Handelsleistung über mehrere Token-Paare hinweg zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „ Wie man das Futures-K-Linien-Chart-Layout ändert “.









Die MEXC-Futures-Handelsseite bietet drei Layout-Modi: Pro (rechtes Panel), Pro (linkes Panel) und Vollbild. Sie können darauf zugreifen, indem Sie auf der Handelsseite oben rechts auf die ⚙️-Schaltfläche klicken.





Darüber hinaus unterstützen verschiedene Module auf der MEXC-Futures-Handelsseite die Drag-and-Resize-Funktion. Halten und ziehen Sie einfach von der Ecke unten rechts ⌟ eines Panels, um dessen Größe nach Ihren Vorlieben anzupassen.













Zusätzlich zum Bereich Auftragsverlauf am unteren Rand der Handelsseite unterstützt nun auch der Kerzenchart die Anzeige vergangener Aufträge. Derzeit werden bis zu 100 der zuletzt ausgeführten Aufträge angezeigt.





Klicken Sie im Kerzenchart mit der rechten Maustaste, um das Schnellmenü zu öffnen, wählen Sie Anzeigeeinstellungen und aktivieren Sie Auftragsverlauf. Anschließend sehen Sie rote Abwärtspfeile für Verkaufsaufträge und grüne Aufwärtspfeile für Kaufaufträge, die Ihre ausgeführten historischen Aufträge darstellen.









Wenn Sie den Mauszeiger über einen Pfeil bewegen – zum Beispiel über einen roten Abwärtspfeil – wird der Durchschnittspreis dieses Verkaufsauftrags angezeigt. Durch Klicken auf Mehr können Sie zusätzliche Informationen wie Auftragszeit, ausgeführte Menge, Ausführungspreis und Gebühren einsehen.





Ebenso wird beim Bewegen des Mauszeigers über einen grünen Aufwärtspfeil der Durchschnittspreis dieses Kaufauftrags angezeigt. Durch Klicken auf Mehr werden Ihnen Details wie Auftragszeit, ausgeführte Menge, Ausführungspreis und Gebühren angezeigt.









Über die in diesem Artikel vorgestellten Zusatzfunktionen hinaus bietet MEXC Futures mehrere zentrale Vorteile – wie niedrige Transaktionsgebühren, starke und faire Markttiefe, hohe Sicherheit und Stabilität sowie flexible Handelsregeln – und macht es so zu einer attraktiven Plattform für Händler weltweit.













Maker-Auftrags oder die Ausführung eines Taker-Auftrags. Beim Futures-Handel auf MEXC können Benutzer zwei Arten von Aktionen ausführen: das Platzieren einesoder die Ausführung eines





Seit dem 16. August 2025 zahlen reguläre Benutzer auf MEXC gemäß der aktuellen Gebührenübersicht beim Handel mit Perpetual Futures eine Gebühr von 0.01% für Maker-Aufträge und 0.04% für Taker-Aufträge. Benutzer, die mindestens 500 MX-Token halten, profitieren zudem von einem zusätzlichen Rabatt von 50%. Weitere Details finden Sie unter den offiziellen MEXC-bezogenen Gebühren . Die Sätze können je nach Land oder Region variieren, daher ist die Gebührenseite als endgültige Referenz heranzuziehen.













Maker: Erteilen eines Limit-Auftrags mit einem festgelegten Preis und einer bestimmten Menge, wobei auf die Ausführung durch andere Benutzer gewartet wird. Maker-Aufträge fügen dem Markt Liquidität hinzu.

Taker: Aktives Ausführen gegen bestehende Limit- oder Marktaufträge. Taker-Aufträge entziehen dem Markt Liquidität.





Ein Vergleich der Handelsgebühren für reguläre Benutzer beim Handel mit USDT-M-Perpetual-Futures zeigt, dass die Produkte von MEXC Futures innerhalb der Branche äußerst wettbewerbsfähig sind.





Börse MEXC Wettbewerber 1 Wettbewerber 2 Wettbewerber 3 Wettbewerber 4 Maker-Gebühr 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Taker-Gebühr 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Die vier oben aufgeführten Wettbewerber gehören alle zu den Top 20 der Kryptowährungsbörsen auf CoinMarketCap . Ein einfacher Vergleich zeigt eindeutig den Gebührenvorteil von MEXC im Futures-Handel. Allein bei den Taker-Gebühren liegen die Sätze der Wettbewerber zwischen 0.045% und 0.06%, wobei der höchste Satz das 1.5-Fache des MEXC-Satzes beträgt.





Angenommen, eine Benutzerin namens Alice plant, 10,000 USDT mit einem 10-fachen Hebel zu investieren, wobei sie eine Position als Maker eröffnet und sie als Taker schließt. Die gesamte Positionsgröße würde 100,000 USDT betragen (Preisänderungen unberücksichtigt). Die Gebühren, die Alice auf den fünf Plattformen zahlen würde, sind wie folgt:

Börse MEXC Wettbewerber 1 Wettbewerber 2 Wettbewerber 3 Wettbewerber 4 Maker-Gebühr (USDT) 10 18 20 20 20 Taker-Gebühr (USDT) 40 45 50 60 60 Gesamtgebühr (USDT) 50 63 70 80 80





Ein Vergleich der tatsächlichen Handelsgebühren macht die Niedriggebührenstruktur von MEXC Futures noch deutlicher und zeigt den starken Vorteil auf, Benutzern zu helfen, die Handelskosten zu senken.





Darüber hinaus hat MEXC seit dem 16. August 2025 (Zeitpunkt der Erstellung) das Händlerfest gestartet und bietet für mehr als 140 Futures-Handelspaare null Maker- und Taker-Gebühren – ein noch größerer Vorteil für Benutzer weltweit.





*BTN-Heute mit dem Handel beginnen&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Seit seiner Gründung ist MEXC dafür bekannt, hochwertige Projekte zu entdecken und neue Projekte schnell aufzulisten, was breite Zustimmung bei den Benutzern gefunden hat. Jahrelange Branchenerfahrung und ein guter Ruf haben MEXC geholfen, Dutzende Millionen von Benutzern anzuziehen und es zur ersten Wahl für sowohl neue als auch erfahrene Händler zu machen. Heute decken die Dienste von MEXC mehr als 170 Länder und Regionen weltweit ab. Diese große Benutzerbasis verleiht dem MEXC-Futures-Handel eine ausgezeichnete Tiefe, ausgeglichene Orderbücher sowie faire und transparente Preisgestaltung. Allein in den letzten 24 Stunden überstieg das Futures-Handelsvolumen von MEXC 39.8 Milliarden USD . Eine solche Tiefe gewährleistet eine reibungslose Ausführung selbst unter extremen Marktbedingungen und hilft Händlern, unnötige Liquidationen zu vermeiden. (Datenstand: 16. August 2025; Quelle: CoinMarketCap)









Zum Beispiel beim Handelspaar BTCUSDT : Wird das gesamte Limit-Auftragsvolumen innerhalb von ±5 Basispunkten des Mittelkurses berechnet, zeigt das Orderbuch von MEXC etwa 80.79 Millionen USDT, während ein globaler Top-3-Wettbewerber rund 39.33 Millionen USDT aufweist. Das bedeutet, dass die Liquidität von MEXC etwa 2.1-mal höher ist als die des Branchenführers.









MEXC Futures bietet hochflexible Handelsregeln mit einem Hebel, der von 1x bis 500x einstellbar ist. USDT-M-Futures unterstützen bis zu 500x Hebel. Coin-M-Futures unterstützen bis zu 125x Hebel. Derzeit unterstützen die Paare BTCUSDT und ETHUSDT den maximalen Hebel von 500x, was die Kapitaleffizienz erheblich steigert und vielfältige Handelsstrategien ermöglicht.





MEXC Futures unterstützt drei Auftragstypen. Limit-Aufträge ermöglichen es Benutzern, ihren eigenen Auftragskurs und die Menge festzulegen; Aufträge werden zu den angegebenen Bedingungen ausgeführt. Markt-Aufträge werden sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt; nur die Menge muss eingegeben werden. Trigger-Aufträge ermöglichen es Benutzern, einen Trigger-Preis, Auftragskurs und Menge im Voraus festzulegen. Wenn der Markt den Trigger-Preis erreicht, erteilt das System automatisch den Auftrag. Vor Erreichen der Trigger-Bedingung werden weder Margin noch Position eingefroren.





Bei den Margin-Modi können Benutzer flexibel zwischen Cross Margin und isolierter Margin wählen. Details hierzu finden Sie im Abschnitt über Futures-Handelsmodi . MEXC unterstützt außerdem den Hedge-Mode, der es Händlern ermöglicht, sowohl Long- als auch Short-Positionen auf demselben Kontrakt zu halten, jeweils mit unabhängigem Hebel. Im Hedge-Mode hängt die Marginnutzung von der zugewiesenen Risikostufe ab.





Um den Bedürfnissen verschiedener Arten von Futures-Händlern gerecht zu werden, bietet MEXC außerdem Copy-Trade Grid-Handel und Aktien-Futures an.





Copy-Trade ist eine Anlagestrategie, die es Benutzern ermöglicht, die Transaktionen erfahrener Händler automatisch zu replizieren. Dies wird insbesondere Einsteigern mit begrenzter Futures-Erfahrung empfohlen.





Grid-Handel ist eine automatisierte quantitative Strategie, die eine Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen innerhalb einer vordefinierten Preisspanne platziert und so ein „Grid“ bildet. Während sich der Kurs innerhalb dieser Spanne bewegt, kauft und verkauft das System wiederholt niedrig und hoch, um Gewinne aus kleinen Kursbewegungen zu erzielen. Untersuchungen zeigen, dass sich Vermögenswerte in etwa 80% der Zeit innerhalb einer Spanne bewegen – was den Grid-Handel besonders geeignet macht.





Aktien-Futures sind Derivate, die US-Aktien mit dem Kryptomarkt kombinieren. Sie ermöglichen es Investoren, Kryptowährungen (wie USDT) als Margin zu verwenden, um die Kursbewegungen von US-Aktien zu handeln, ohne die Aktien selbst zu besitzen.





Schließlich bietet MEXC mehrere Anmelde- und Handelsmethoden, die auf unterschiedliche Benutzerpräferenzen und Geräte zugeschnitten sind. Wenn Sie mobiles Trading auf iOS oder Android bevorzugen, lesen Sie bitte den Futures-Handelsleitfaden (App)





Wenn Sie den Handel am Desktop bevorzugen, siehe Futures-Handelsleitfaden (Web) . Für Windows-Benutzer bietet MEXC zudem ein professionelles Windows-Terminal an, das auf der offiziellen MEXC-Download-Seite verfügbar ist.









Bitte beachten Sie, dass Futures eine risikoreiche Investition darstellen. Investoren sollten die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht agieren. Weitere Hinweise zu den Risiken des Handels mit hohem Hebel finden Sie im MEXC Futures Guide | Leverage-Handelsstrategien & Risikomanagement





MEXC-Handelsplattform-Funktionen : Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Vorteile und Funktionen von MEXC Futures, um sich im Markt einen Vorsprung zu verschaffen.

Wie man an M-Day teilnimmt : Erfahren Sie die Methoden und Tipps zur Teilnahme an M-Day und verpassen Sie nicht die täglichen Futures-Testfonds-Airdrops von über 80,000 USDT.





Haftungsausschluss: Die in diesem Material bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und dienen auch nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn bietet diese Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken an und erteilt keine Anlageberatung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und mit Vorsicht investieren. MEXC übernimmt keine Verantwortung für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.



