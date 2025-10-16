Ob Sie ein erfahrener Kryptowährungs-Händler sind oder gerade erst beginnen – das Verständnis der Handelsgebühren ist entscheidend, um sich am Markt zurechtzufinden und Ihr Handelserlebnis zu verbesseOb Sie ein erfahrener Kryptowährungs-Händler sind oder gerade erst beginnen – das Verständnis der Handelsgebühren ist entscheidend, um sich am Markt zurechtzufinden und Ihr Handelserlebnis zu verbesse
Lernen/Einstiegsanleitungen/Benutzeranleitung/MEXC Handel...tures-Raten

MEXC Handelsgebühren und Finanzierungsraten erklärt: Der neueste Leitfaden zu Spot- und Futures-Raten

16. Oktober 2025MEXC
0m
#Grundlagen#Futures#Neueinsteiger
Humanity
H$0.18378-0.24%
SynFutures
F$0.011632+5.90%
Taker Protocol
TAKER$0.005331-2.94%
MX Token
MX$2.1764+1.53%
TokenFi
TOKEN$0.007117+1.02%


Ob Sie ein erfahrener Kryptowährungs-Händler sind oder gerade erst beginnen – das Verständnis der Handelsgebühren ist entscheidend, um sich am Markt zurechtzufinden und Ihr Handelserlebnis zu verbessern. MEXC, eine führende globale Kryptowährungsbörse, bietet eine transparente Gebührenstruktur, die Händlern hilft, Kosten sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel effektiv zu managen.

1. Futures-Handelsgebühren


1.1 Handelsgebühren


Im MEXC-Futures-Handel können Benutzer zwei Rollen einnehmen:

  • Maker: Ein Limit-Auftrag, der nicht sofort mit aktuellen Maker-Aufträgen übereinstimmt, sondern als offener Auftrag im Orderbuch platziert wird und auf Ausführung wartet. Dies fügt dem Markt Liquidität hinzu.
  • Taker: Ein Limit- oder Marktauftrag, der direkt mit aktuellen Maker-Aufträgen übereinstimmt und dadurch Liquidität aus dem Markt entfernt.

Derzeit gelten für MEXC Futures die folgenden Gebührensätze: 0.000% für Maker-Aufträge und 0.020% für Taker-Aufträge. Wenn Sie MX-Token halten und diese in Ihr Futures-Konto übertragen, können diese verwendet werden, um Handelsgebühren mit einem 20%-Rabatt zu begleichen. Wenn Sie mehr als 500 MX halten, erhalten Sie einen 50%-Rabatt.

*BTN-Handelsgebühren ansehen&BTNURL=https://www.mexc.com/de-DE/fee*

Beispiel: Ein Benutzer eröffnet eine Short-Position im Wert von 1 BTC in BTCUSDT Perpetual-Futures, mit einem Positionswert von 100,000 USDT:
  • Wird der Auftrag als Maker-Auftrag ausgeführt: Gebühr = 100,000 × 0.000% = 0 USDT
  • Wird der Auftrag als Taker-Auftrag ausgeführt: Gebühr = 100,000 × 0.020% = 20 USDT

Hinweis: Für nicht ausgeführte oder stornierte Aufträge fallen keine Gebühren an.


Darüber hinaus werden bestimmte MEXC Perpetual Futures-Handelspaare eine gestaffelte Gebührenstruktur einführen, die darauf ausgelegt ist, aktiven Handel unter Benutzern verschiedener Stufen zu fördern. Da die Gebührensätze je nach Region variieren können, können Sie Ihre aktuelle Benutzerstufe und die entsprechenden Gebührenstufen auf der Futures-Handelsseite einsehen. Mit zunehmendem Handelsvolumen steigen Sie in höhere Stufen mit vorteilhafteren Gebührensätzen auf und profitieren gleichzeitig weiterhin von der tiefen Liquidität und der starken Markttiefe von MEXC.


1.2 Finanzierungsrate


Die Finanzierungsrate ist ein von Kryptowährungsbörsen eingeführter Mechanismus, um den Preis von Perpetual Futures an den Preis des zugrunde liegenden Assets anzugleichen. Sie gilt speziell für Perpetuals und funktioniert als Finanzierungsaustausch zwischen Long- und Short-Händlern. Die Börse selbst erhebt diese Gebühr nicht; stattdessen passt der Mechanismus die Kosten oder Erträge für das Halten von Positionen an und sorgt dafür, dass der Preis von Perpetuals nahe am Preis des zugrunde liegenden Assets bleibt.

Auf MEXC stellt der Finanzierungsraten-Mechanismus sicher, dass der Preis von Perpetual Futures eng an den Spot-Index-Preis gebunden bleibt, wodurch Fairness und Marktstabilität gewährleistet werden.

Im Allgemeinen gelten folgende Regeln für Finanzierungszahlungen:
  • Ist die Finanzierungsrate positiv, zahlen Long-Positionen Finanzierungsgebühren, während Short-Positionen diese erhalten. Umgekehrt gilt: Ist die Finanzierungsrate negativ, erhalten Long-Positionen Finanzierungsgebühren, während Short-Positionen diese zahlen.
  • Nur Benutzer, die zum Zeitpunkt der Finanzierung Positionen halten, sind verpflichtet, Finanzierungsgebühren zu zahlen oder zu erhalten. Wird die Position vor dem Finanzierungszeitpunkt geschlossen, müssen keine Finanzierungsgebühren gezahlt oder erhalten werden.
  • Da die Abrechnung der Finanzierungsgebühr Zeit zur Verarbeitung benötigt, können Aufträge, die innerhalb von ±15 Sekunden des Finanzierungszeitpunkts ausgeführt werden, möglicherweise nicht in die Abrechnung einbezogen werden. Finanzierungsgebühren werden direkt zwischen den Benutzern ausgetauscht, und MEXC Futures erhebt selbst keine Finanzierungsgebühren.


*BTN-Starten Sie Ihre Futures-Handelsreise&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/information/funding_list*

2. Spot-Handelsgebühren


Ähnlich wie bei Futures gibt es auch im MEXC Spot-Handel zwei Rollen: Maker und Taker.
  • Maker: Ein Limit-Auftrag, der nicht sofort mit bestehenden Maker-Aufträgen übereinstimmt, sondern als offener Auftrag im Orderbuch platziert wird und auf Ausführung wartet. Dies fügt dem Markt Liquidität hinzu.
  • Taker: Ein Limit- oder Marktauftrag, der direkt mit bestehenden Maker-Aufträgen übereinstimmt und dadurch Liquidität aus dem Markt entfernt.

Derzeit gelten auf MEXC für den Spot-Handel die folgenden Gebührensätze: 0.0000% für Maker-Aufträge und 0.0500% für Taker-Aufträge. Wenn Sie MX-Token halten, genießen Sie einen 20%-Rabatt auf Handelsgebühren. Wenn Sie mehr als 500 MX halten, haben Sie Anspruch auf einen 50%-Rabatt.

Beispiel: Ein Benutzer verkauft 1 BTC im BTC/USDT Spot-Markt und erhält 100,000 USDT:
  • Wird der Auftrag als Maker-Auftrag ausgeführt: Gebühr = 100,000 ×0.00% = 0 USDT
  • Wird der Auftrag als Taker-Auftrag ausgeführt: Gebühr = 100,000 × 0.05% = 50 USDT

Hinweis: Für nicht ausgeführte oder stornierte Aufträge fallen keine Gebühren an.

3. Vier Hauptvorteile des Verständnisses von Gebühren


Gebühren werden oft übersehen, sind jedoch ein entscheidender Faktor für die Bestimmung der langfristigen Rentabilität.
  • Kosten senken: Durch die strategische Auswahl zwischen Maker- und Taker-Aufträgen oder die Nutzung von MX zur Verrechnung von Gebühren können Transaktionskosten erheblich reduziert werden.
  • Strategie verbessern: Finanzierungsraten beeinflussen direkt die Kosten für das Halten von Positionen und helfen Händlern zu entscheiden, ob Positionen über längere Zeiträume aufrechterhalten werden sollen.
  • Risikobewusstsein stärken: Ein klares Verständnis der Gebührenmechanismen hilft Händlern, unnötige Verluste durch übersehene Finanzierungsgebühren zu vermeiden.
  • Rentabilität steigern: Bei gleicher Handelsstrategie können diejenigen, die Gebührenstrukturen effektiv nutzen, höhere Nettorenditen erzielen.

4. Wie Sie Informationen zu Handelsgebühren auf MEXC finden


4.1 MEXC-Web


Besuchen Sie die offizielle MEXC-Website und gehen Sie zur Seite Handelsgebühren, um detaillierte Informationen zu Futures- und Spot-Handelsgebühren einzusehen.

*BTN-Handelsgebühren ansehen&BTNURL=https://www.mexc.com/de-DE/fee*

4.2 MEXC-App


Öffnen Sie die MEXC App, tippen Sie auf Ihr Profil und gehen Sie zu Gebühreneinstellungen, um die entsprechenden Gebühreninformationen einzusehen.


Hinweis: Die Gebührensätze können je nach Land, Region und Handelspaar variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die auf der MEXC-Gebührenseite angezeigten Sätze als Standard. Achten Sie beim Handel auf MEXC stets auf mögliche Änderungen der Gebührensätze, um Ihre Handelskosten besser zu planen..

5. Fazit


Das Verständnis der MEXC-Handelsgebühren und Finanzierungsraten hilft Ihnen nicht nur, Kosten genauer zu berechnen, sondern verbessert auch die Gesamteffektivität Ihrer Handelsstrategien. Ob im Spot- oder Futures-Handel – das Beherrschen der Gebührenstrukturen ist ein wichtiger Schritt hin zu einem professionelleren Handel.

Wenn Sie Gebühren sparen möchten, können Sie MX für Handelsgebühr-Rabatte nutzen. Im Laufe der Zeit können sich die angesammelten Einsparungen erheblich summieren.

Derzeit veranstaltet MEXC das 0-Gebühr-Fest, eine exklusive Gelegenheit, völlig gebührenfrei zu handeln. Dies ermöglicht es Benutzern, ihre Handelskosten deutlich zu senken und das Ziel „mehr sparen, mehr handeln, mehr verdienen“ zu erreichen. Auf der MEXC-Plattform können Sie diese Promotion optimal nutzen, um kostengünstig zu handeln, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen und selbst die flüchtigsten Investitionschancen zu ergreifen – und so Ihre Reise zum langfristigen Vermögenswachstum zu beschleunigen.

Empfohlene Lektüre:


Haftungsausschluss: Dieses Material stellt weder eine Beratung zu Investitionen, Steuern, Rechtsfragen, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen verwandten Dienstleistungen dar, noch ist es eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Assets. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und gibt keine Anlageempfehlungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, und investieren Sie mit Vorsicht. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Beliebte Artikel

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Beherrschen Sie die wichtigsten Funktionen auf der MEXC-Futures-Handelsseite für ein reibungsloseres Erlebnis

Im Kryptowährungsmarkt ist der Futures-Handel dank seiner Merkmale wie hohem Hebel und Zwei-Wege-Handel für viele Investoren zu einem wichtigen Werkzeug geworden, um die Kapitaleffizienz zu verbessern

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

FAQ - Liquidation beim Futures-Handel

1. Was ist Liquidation?Liquidation, auch als Zwangsschließung oder Margin Call bezeichnet, tritt auf, wenn die Plattform die Position eines Benutzers automatisch schließt. Auf MEXC ist die Maintenance

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Verwendung von MEXC Limit-Konvertierung

Die Funktion Limit-Konvertierung ermöglicht es Benutzern, Vermögenswerte zu einem vorab festgelegten Preis zu tauschen. Wenn der Marktpreis Ihren festgelegten Grenzwert erreicht oder übersteigt, führt

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

Häufig gestellte Fragen(FAQs) zu allgemeinen Kontoinformationen

1. Anmeldung1.1 Wie melde ich mich an, wenn weder meine Handynummer noch meine E-Mail zugänglich sind?Falls Sie Ihr Konto-Anmeldepasswort kennen:Im Web: Gehen Sie auf die offizielle Anmeldeseite, gebe

Verwandte Artikel

Was ist eine Zwangsliquidation?

Was ist eine Zwangsliquidation?

1. Was ist eine Zwangsliquidation?Eine Zwangsliquidation tritt ein, wenn Ihre Margin das Niveau der Erhaltungsmarge erreicht und Ihre Position liquidiert werden muss, was zum Verlust der gesamten Erha

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Was sind Prognose-Futures? Eine einfache und zugängliche Methode des Futures-Handels

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures zieht unzählige Investoren durch seinen hohen Hebel und die Möglichkeit an, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Allerdings sch

Wie Sie eine Liquidation vermeiden: Best Practices für die Nutzung der automatischen Margin-Zuführung zum Schutz Ihrer Positionen

Wie Sie eine Liquidation vermeiden: Best Practices für die Nutzung der automatischen Margin-Zuführung zum Schutz Ihrer Positionen

Im Handel mit Kryptowährungs-Futures ist das Margin-Management eine entscheidende Fähigkeit, die jeder Händler beherrschen muss, da es sowohl die Rentabilität als auch die Risikokontrolle direkt besti

Copy-Trading-Anleitung für Händler

Copy-Trading-Anleitung für Händler

Copy-Trading ist eine Anlagestrategie im Kryptowährungshandel, die es Investoren ermöglicht, automatisch die Handelsstrategien erfahrener Händler zu replizieren. Für Anfänger mit begrenztem Wissen ode

Bei MEXC registrieren
Registrieren und bis zu 10,000 USDT an Boni erhalten