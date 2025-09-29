Pflichtlektüre für neue Benutzer! Leitfaden zu MEXC Futures PNL und Handelsgebühren





Beim Futures-Handel auf MEXC oder anderen großen Börsen basiert Ihr Handels-PNL auf drei Komponenten:





Handelsgebühren: Die Kosten, die während der Transaktion anfallen.

Funding Fees: Periodische Abrechnungen basierend auf dem Funding-Satz während der Haltedauer der Position.

Realisierter PNL: Der endgültige Gewinn oder Verlust, der nach dem Schließen der Position festgeschrieben wird.





Das Verständnis, wie diese drei Komponenten berechnet werden, hilft Händlern, die tatsächlichen Erträge jedes Handels genau einzuschätzen, Strategien zu optimieren, Kosten zu reduzieren und rationale Entscheidungen unter verschiedenen Marktbedingungen zu treffen.









Im Perpetual-Futures-Handel unterscheiden sich die Gebühren je nach Ausführungsart des Handels:





Taker-Gebühr: Wenn Sie direkt mit einem Auftrag im Orderbuch übereinstimmen, zahlen Sie einen höheren Satz.





Formel: Gebühr = Positionswert × Taker-Gebühr (0.40%)





Maker-Gebühr: Wenn Sie einen Limit-Auftrag ins Orderbuch stellen und Liquidität bereitstellen, während Sie auf die Ausführung warten, ist die Gebühr in der Regel niedriger – manchmal sogar null.





Formel: Gebühr = Positionswert × Maker-Gebühr (0.010%)





Hinweis: Die Sätze gelten ab dem 15. August 2025. MEXC wendet unterschiedliche Gebührenstandards für Futures- und Spot-Handel an. Daher wird empfohlen, vor dem Handel die neuesten Sätze zu prüfen, um die kostengünstigste Ausführungsmethode zu wählen.

















Finanzierungsgebühren sind einer der Hauptunterschiede zwischen Perpetual- und traditionellen Futures-Kontrakten. Sie stellen sicher, dass der Preis eines Perpetual-Futures-Kontrakts eng an den zugrunde liegenden Spot-Asset gekoppelt bleibt.





Auf MEXC werden Finanzierungsgebühren bei Perpetual Futures in der Regel alle 8 Stunden abgerechnet. Abhängig davon, ob der Finanzierungssatz positiv oder negativ ist und in welche Richtung Ihre Position verläuft (Long oder Short), zahlen oder erhalten Sie Finanzierungsgebühren.





Wenn Sie eine Long-Position halten und der Finanzierungssatz positiv ist, müssen Sie Finanzierungsgebühren zahlen.





Wenn der Finanzierungssatz negativ ist, können Sie Finanzierungsgebühren erhalten. (Die Finanzierungsgebühren werden direkt zwischen den Benutzern ausgetauscht.)





Formel: Finanzierungsgebühr = Finanzierungssatz × Positionswert (Kontrakte × Größe × Fairer Preis zum Zeitpunkt der Abrechnung). Das Verfolgen der Trends des Finanzierungssatzes hilft Händlern, die Haltedauer-Kosten vorherzusehen und ihre Handelsstrategie präziser zu planen.









Der PNL wird unterteilt in nicht realisierten PNL (floating) und realisierten PNL (geschlossene Positionen).









USDT-M Futures

Long = (Fairer Preis – Einstiegspreis) × Positionsgröße

Short = (Einstiegspreis – Fairer Preis) × Positionsgröße





Coin-M Futures

Long = (1 / Einstiegspreis – 1 / Fairer Preis) × Positionsgröße

Short = (1 / Fairer Preis – 1 / Einstiegspreis) × Positionsgröße









USDT-M Futures

Long = (Fairer Preis – Einstiegspreis) × Positionsgröße

Short = (Einstiegspreis – Fairer Preis) × Positionsgröße





Coin-M Futures

Long = (1 / Einstiegspreis – 1 / Ausstiegspreis) × Positionsgröße

Short = (1 / Ausstiegspreis – 1 / Einstiegspreis) × Positionsgröße









500 USDT Margin mit 10× Hebel. Ein Benutzer eröffnet eine Long-Position von 0.1 BTC in BTCUSDT -Futures bei 50,000 USDT als Taker, unter Verwendung vonMargin mit 10× Hebel.





In diesem Beispiel dienen die ausgewählten Daten nur zu Demonstrationszwecken: Taker-Gebühr = 0.02%, Maker-Gebühr = 0.00%, Finanzierungssatz = -0.025%





Der Benutzer muss eine Gebühr zahlen von: 50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT





Der Finanzierungssatz ist negativ, daher erhält der Benutzer: -50,000 × 0.1 × (-0.025%) = 1.25 USDT Finanzierungsgebühr





Wenn der Benutzer seine 0.1 BTC-Futures-Position als Maker verkauft, wenn der BTC-Preis bei 60,000 liegt:





Realisierter PNL = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT





Schließungsgebühr = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT





Daher beträgt der gesamte realisierte PNL des Benutzers: 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT





Zusätzlich können Sie in Ihrem Handelsverlauf die Gebühren und Finanzierungssätze jeder Transaktion sowie den PNL jedes Auftrags einsehen.









Präzise Handelsbewertung: Verstehen Sie die Komponenten des PNL jedes Handels, einschließlich Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren und realisiertem PNL. Dies verschafft Ihnen ein klares Bild Ihrer Handelsergebnisse und hilft, Entscheidungen auf Basis von Schätzungen zu vermeiden.

Optimierte Handelsstrategie: Durch die Analyse des PNL in verschiedenen Handelsszenarien können Sie erkennen, welche Strategien effektiver sind und welche Schritte unnötige Kosten verursachen. So können Sie Ihre Vorgehensweise anpassen, um Effizienz und Rentabilität zu verbessern.

Reduzierte Handelskosten: Wenn Sie wissen, wie Handelsgebühren und Finanzierungsgebühren berechnet werden, können Sie die richtige Rolle (Taker oder Maker) wählen und Veränderungen beim Finanzierungssatz antizipieren. Dies ermöglicht ein besseres Kostenmanagement und vermeidet unnötige Ausgaben.

Rationale Investitionsentscheidungen: Ein umfassendes Verständnis der PNL-Berechnung ermöglicht es Ihnen, beim Handeln rational zu bleiben, sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen täuschen zu lassen und blinder Nachahmung oder Überhandeln vorzubeugen. Entscheidungen werden so im Einklang mit Ihrer Risikotoleranz und Ihren Investitionszielen getroffen.









Das Beherrschen der PNL-Berechnungsformeln für MEXC Futures hilft Ihnen, Handelsergebnisse und Risiken klar einzuschätzen, strategisch und rational zu entscheiden und effizientere, kontrollierbare Handelspläne für verschiedene Marktbedingungen zu entwickeln. So können Sie unnötige Kosten vermeiden und langfristig stabile Gewinne erzielen.





Futures auswählen, USDT-M- oder Coin-M-Futures bestimmen, Vermögenswerte auf Ihr Futures-Konto einzahlen oder übertragen, Ihren Hebel und die Positionsrichtung (Long/Short) festlegen und mit dem Handeln beginnen. Für detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen lesen Sie: „ Sie können sich direkt auf der MEXC-Website oder in der App anmelden, oben in der Navigationauswählen,- oder-Futures bestimmen, Vermögenswerte auf Ihr Futures-Konto einzahlen oder übertragen, Ihren Hebel und die Positionsrichtung (Long/Short) festlegen und mit dem Handeln beginnen. Für detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen lesen Sie: „ MEXC Futures Trading Tutorial (App): Wie man Futures auf MEXC handelt “.









