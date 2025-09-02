1. Was ist MEXC DEX+? MEXC DEX+ ist eine dezentrale Handelsaggregationsplattform (DEX Aggregator), die mehrere DEXs integriert, um Benutzer die besten Handelswege bereitzustellen, Slippage zu reduzier1. Was ist MEXC DEX+? MEXC DEX+ ist eine dezentrale Handelsaggregationsplattform (DEX Aggregator), die mehrere DEXs integriert, um Benutzer die besten Handelswege bereitzustellen, Slippage zu reduzier
1. Was ist MEXC DEX+?


MEXC DEX+ ist eine dezentrale Handelsaggregationsplattform (DEX Aggregator), die mehrere DEXs integriert, um Benutzer die besten Handelswege bereitzustellen, Slippage zu reduzieren und Handelskosten zu optimieren. Als die neueste dezentrale Handelslösung von MEXC unterstützt DEX+ den Handel mit über 10,000 On-Chain-Vermögenswerte. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer ihre Trades immer zu den besten Preisen ausführen und eine nahtlose DEX-Handelserfahrung genießen.

2. So verwenden Sie MEXC DEX+


Die Nutzung von DEX+ auf der Web- und App-Oberfläche ist sehr ähnlich. Wir demonstrieren die Verwendung anhand der App.

2.1 So eröffnen Sie ein DEX+-Konto


Wenn Sie neu auf der MEXC-Plattform sind, können Sie den Leitfaden „So registrieren Sie ein MEXC-Konto“ lesen und den Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen, um Ihr MEXC-Konto zu registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihr DEX+-Konto automatisch aktiviert.

Wenn Sie bereits MEXC-Benutzer sind, öffnen Sie die MEXC App, tippen Sie auf DEX+, um zur entsprechenden Seite zu wechseln, lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsvereinbarung und tippen Sie dann auf „Registrieren“ bei DEX+, um Ihr DEX+-Konto erfolgreich zu eröffnen.


2.2 Vermögenswerte in DEX+ empfangen


Auf der DEX+-Seite wählen Sie Wallets, klicken auf Empfangen, wählen die Kryptowährung und das Netzwerk aus, geben den Betrag ein und tippen auf Bestätigen, um Assets von Ihrem MEXC-Konto zu DEX+ zu übertragen.

Wenn Sie den entsprechenden Einzahlungs-Token während des Überweisungsvorgangs nicht sehen, verwenden Sie die Funktion „Konvertieren“ auf der Einzahlungsseite, um Token schnell umzuwandeln und einzuzahlen.

Hinweis: DEX+ unterstützt Netzwerke wie Solana, BNB Chain, Base und TRON. Weitere Netzwerke und Token werden in Zukunft unterstützt.


2.3 Heiße Token handeln


Tippen Sie auf die Schaltfläche Handel unten auf der Seite, wählen Sie das Token, das Sie handeln möchten, wählen Sie den Auftragstyp, geben Sie die entsprechenden Parameter (wie Preis, Menge usw.) ein und tippen Sie auf Kaufen, um das gewünschte Token zu erwerben.

Hinweis:
1) Aufgrund der unterschiedlich starken Überlastung des Blockchain-Netzwerks kann die Abwicklung einiger Transaktionen zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten dauern.

2) DEX+ unterstützt derzeit die folgenden Auftragstypen: Market-Auftrag, Limit-Auftrag, Schnellkauf/-verkauf, Erweiterter Limit-Auftrag und Auto-Verkauf (TP/SL). Benutzer können den Auftragstyp wählen, der am besten zu ihren Anforderungen passt.

3) Beim Auswählen eines Tokens zum Handeln können Sie auf der Märkte-Seite detaillierte Informationen über das Token einsehen, um potenzielle Risiken zu bewerten. Zusätzlich können Sie Token über Listen wie Trending, Alpha, Pump.fun und Smart Money filtern.


2.4 Handelsaufzeichnungen anzeigen


Nach Abschluss eines Handels können Sie Ihre aktuelle Position unter „Positionen“ unten auf der Handelsseite einsehen. Tippen Sie auf das Notizbuchsymbol daneben, um zum Handelsverlauf zu gelangen. Dort können Sie Ihre bisherigen Handelsaufzeichnungen einsehen.

2.5 Vermögenswerte von DEX+ senden


Auf der DEX+-Seite wählen Sie „Wallets“, tippen auf „Senden“, wählen die Krypto und das Netzwerk aus, geben den Betrag ein und tippen auf „Bestätigen“, um Vermögenswerte von DEX+ auf Ihr MEXC-Konto zu übertragen.

Hinweis: DEX+ unterstützt Netzwerke wie Solana, BNB Chain, Base und TRON. Weitere Netzwerke und Token werden in Zukunft unterstützt.



MEXC DEX+ ermöglicht es den Benutzern, on-Chain zu handeln, ohne private Schlüssel zu verwalten oder komplexe externe Wallet-Transfers durchzuführen, was die Einstiegshürde erheblich senkt und DEX-Transaktionen effizienter und nahtloser macht.

Falls Sie beim Verwenden von DEX+ auf Probleme stoßen, können Sie sich auf die „MEXC DEX+ FAQ“ beziehen, um Lösungen zu finden.

Haftungsausschluss: Diese Informationen stellen keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen, finanziellen, buchhalterischen, beratenden oder anderen verwandten Dienstleistungen dar, noch stellen sie eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten dar. MEXC Learn stellt Informationen nur zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und beim Investieren Vorsicht walten lassen. MEXC ist nicht verantwortlich für die Investitionsentscheidungen der Benutzer.

