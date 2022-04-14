ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics
ynUSD Max (YNUSDX) Information
YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.
The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.
ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ynUSD Max (YNUSDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for ynUSD Max (YNUSDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal YNUSDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange YNUSDX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår YNUSDX's tokenomics, kan du udforske YNUSDX tokens live-pris!
YNUSDX Prisprediktion
Vil du vide, hvor YNUSDX måske er på vej hen? Vores YNUSDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.