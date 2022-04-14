ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ynUSD Max (YNUSDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ynUSD Max (YNUSDX) Information YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol's modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Officiel hjemmeside: https://yieldnest.finance Hvidbog: https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ynUSD Max (YNUSDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.90K Samlet udbud $ 89.52K Cirkulerende forsyning $ 89.52K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.90K Alle tiders Høj: $ 1.008 Alle tiders Lav: $ 0.998799 Nuværende pris: $ 1.004

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ynUSD Max (YNUSDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YNUSDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YNUSDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YNUSDX's tokenomics, kan du udforske YNUSDX tokens live-pris!

YNUSDX Prisprediktion Vil du vide, hvor YNUSDX måske er på vej hen? Vores YNUSDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

