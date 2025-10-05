ynUSD Max (YNUSDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H lav $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 24H høj 24H lav $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 24H høj $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 All Time High $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Laveste pris $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.01% Prisændring (7D) +0.51% Prisændring (7D) +0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) realtidsprisen er $1.026. I løbet af de sidste 24 timer har YNUSDX handlet mellem et lavpunkt på $ 1.023 og et højdepunkt på $ 1.027, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YNUSDXs højeste pris nogensinde er $ 1.027, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.997125.

Når det gælder kortsigtet performance, YNUSDX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.01% i løbet af 24 timer og +0.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Cirkulationsforsyning 87.42K 87.42K 87.42K Samlet Udbud 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Den nuværende markedsværdi på ynUSD Max er $ 89.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YNUSDX er 87.42K, med et samlet udbud på 87421.65687268265. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 89.65K.