Validity (VAL) Information Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.

Validity (VAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Validity (VAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Samlet udbud $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Cirkulerende forsyning $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.78M $ 6.78M $ 6.78M Alle tiders Høj: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 Alle tiders Lav: $ 0.00783037 $ 0.00783037 $ 0.00783037 Nuværende pris: $ 0.752927 $ 0.752927 $ 0.752927 Få mere at vide om Validity (VAL) pris

Validity (VAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Validity (VAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAL's tokenomics, kan du udforske VAL tokens live-pris!

