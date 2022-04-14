TRUE (TRUE) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRUE (TRUE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRUE (TRUE) Information Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling. Officiel hjemmeside: https://truemarkets.org/ Køb TRUE nu!

TRUE (TRUE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRUE (TRUE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 85.91M $ 85.91M $ 85.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Alle tiders Høj: $ 0.146422 $ 0.146422 $ 0.146422 Alle tiders Lav: $ 0.01702555 $ 0.01702555 $ 0.01702555 Nuværende pris: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Få mere at vide om TRUE (TRUE) pris

TRUE (TRUE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRUE (TRUE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUE's tokenomics, kan du udforske TRUE tokens live-pris!

TRUE Prisprediktion Vil du vide, hvor TRUE måske er på vej hen? Vores TRUE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRUE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!