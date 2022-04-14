Orca (ORCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orca (ORCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orca (ORCA) Information Orca is a DEX on Solana. Officiel hjemmeside: https://www.orca.so/ Block Explorer: https://solscan.io/token/orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE Køb ORCA nu!

Orca (ORCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orca (ORCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143.96M $ 143.96M $ 143.96M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 9.6 $ 9.6 $ 9.6 Alle tiders Lav: $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 Nuværende pris: $ 2.401 $ 2.401 $ 2.401 Få mere at vide om Orca (ORCA) pris

Orca (ORCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orca (ORCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORCA's tokenomics, kan du udforske ORCA tokens live-pris!

