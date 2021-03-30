Axie Infinity (AXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Axie Infinity (AXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Axie Infinity (AXS) Information Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Officiel hjemmeside: https://axieinfinity.com/ Hvidbog: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5 Køb AXS nu!

Axie Infinity (AXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Axie Infinity (AXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 396.20M $ 396.20M $ 396.20M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 166.33M $ 166.33M $ 166.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Alle tiders Lav: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Nuværende pris: $ 2.382 $ 2.382 $ 2.382 Få mere at vide om Axie Infinity (AXS) pris

Axie Infinity (AXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Axie Infinity (AXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AXS's tokenomics, kan du udforske AXS tokens live-pris!

Sådan køber du AXS Er du interesseret i at tilføje Axie Infinity (AXS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AXS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AXS på MEXC nu!

Axie Infinity (AXS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AXS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AXS prishistorikken nu!

AXS Prisprediktion Vil du vide, hvor AXS måske er på vej hen? Vores AXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AXS Tokens prisprediktion nu!

