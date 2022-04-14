LayerZero (ZRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i LayerZero (ZRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LayerZero (ZRO) Information LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Officiel hjemmeside: https://layerzero.foundation/ Hvidbog: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Block Explorer: https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LayerZero (ZRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 365.97M $ 365.97M $ 365.97M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 174.19M $ 174.19M $ 174.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Alle tiders Høj: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Alle tiders Lav: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Nuværende pris: $ 2.101 $ 2.101 $ 2.101 Få mere at vide om LayerZero (ZRO) pris

LayerZero (ZRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LayerZero (ZRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZRO's tokenomics, kan du udforske ZRO tokens live-pris!

Sådan køber du ZRO Er du interesseret i at tilføje LayerZero (ZRO) til din portefølje?

LayerZero (ZRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZRO prishistorikken nu!

ZRO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZRO måske er på vej hen? Vores ZRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZRO Tokens prisprediktion nu!

