StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics
StakeLayer (STAKELAYER) Information
The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.
StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StakeLayer (STAKELAYER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for StakeLayer (STAKELAYER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal STAKELAYER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange STAKELAYER tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår STAKELAYER's tokenomics, kan du udforske STAKELAYER tokens live-pris!
STAKELAYER Prisprediktion
Vil du vide, hvor STAKELAYER måske er på vej hen? Vores STAKELAYER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.