StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics Få vigtig indsigt i StakeLayer (STAKELAYER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StakeLayer (STAKELAYER) Information The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments. Officiel hjemmeside: https://stakelayer.io/ Hvidbog: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started Køb STAKELAYER nu!

StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StakeLayer (STAKELAYER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.80K $ 45.80K $ 45.80K Samlet udbud $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Cirkulerende forsyning $ 986.06M $ 986.06M $ 986.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 193.68K $ 193.68K $ 193.68K Alle tiders Høj: $ 0.01489462 $ 0.01489462 $ 0.01489462 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om StakeLayer (STAKELAYER) pris

StakeLayer (STAKELAYER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StakeLayer (STAKELAYER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAKELAYER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAKELAYER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAKELAYER's tokenomics, kan du udforske STAKELAYER tokens live-pris!

STAKELAYER Prisprediktion Vil du vide, hvor STAKELAYER måske er på vej hen? Vores STAKELAYER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STAKELAYER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!