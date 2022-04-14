Shutter (SHU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shutter (SHU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shutter (SHU) Information Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption. Officiel hjemmeside: https://shutter.network Hvidbog: https://blog.shutter.network/introducing-shutter-network-combating-frontrunning-and-malicious-mev-using-threshold-cryptography/ Køb SHU nu!

Shutter (SHU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shutter (SHU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 345.19M $ 345.19M $ 345.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Alle tiders Høj: $ 6,712,329 $ 6,712,329 $ 6,712,329 Alle tiders Lav: $ 0.00353519 $ 0.00353519 $ 0.00353519 Nuværende pris: $ 0.00427547 $ 0.00427547 $ 0.00427547 Få mere at vide om Shutter (SHU) pris

Shutter (SHU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shutter (SHU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHU's tokenomics, kan du udforske SHU tokens live-pris!

SHU Prisprediktion Vil du vide, hvor SHU måske er på vej hen? Vores SHU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHU Tokens prisprediktion nu!

