sETH2 (SETH2) Information StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool. Officiel hjemmeside: https://stakewise.io Køb SETH2 nu!

sETH2 (SETH2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sETH2 (SETH2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Samlet udbud $ 2.32K $ 2.32K $ 2.32K Cirkulerende forsyning $ 2.32K $ 2.32K $ 2.32K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Alle tiders Høj: $ 4,821.87 $ 4,821.87 $ 4,821.87 Alle tiders Lav: $ 887.7 $ 887.7 $ 887.7 Nuværende pris: $ 4,610.16 $ 4,610.16 $ 4,610.16 Få mere at vide om sETH2 (SETH2) pris

sETH2 (SETH2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sETH2 (SETH2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SETH2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SETH2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SETH2's tokenomics, kan du udforske SETH2 tokens live-pris!

SETH2 Prisprediktion Vil du vide, hvor SETH2 måske er på vej hen? Vores SETH2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SETH2 Tokens prisprediktion nu!

