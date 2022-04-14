Raydium (RAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Raydium (RAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Raydium (RAY) Information Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Officiel hjemmeside: https://raydium.io/#/ Hvidbog: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Køb RAY nu!

Raydium (RAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Raydium (RAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Samlet udbud $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Cirkulerende forsyning $ 268.08M $ 268.08M $ 268.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Alle tiders Høj: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Alle tiders Lav: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Nuværende pris: $ 3.793 $ 3.793 $ 3.793 Få mere at vide om Raydium (RAY) pris

Raydium (RAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Raydium (RAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAY's tokenomics, kan du udforske RAY tokens live-pris!

Raydium (RAY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RAY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RAY prishistorikken nu!

