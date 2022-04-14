Tranchess (CHESS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tranchess (CHESS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tranchess (CHESS) Information Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community. Officiel hjemmeside: https://tranchess.com/ Hvidbog: https://docs.tranchess.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6 Køb CHESS nu!

Tranchess (CHESS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tranchess (CHESS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 203.41M $ 203.41M $ 203.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.68M $ 21.68M $ 21.68M Alle tiders Høj: $ 8 $ 8 $ 8 Alle tiders Lav: $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 $ 0.044805179770472464 Nuværende pris: $ 0.07225 $ 0.07225 $ 0.07225 Få mere at vide om Tranchess (CHESS) pris

Tranchess (CHESS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tranchess (CHESS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHESS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHESS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHESS's tokenomics, kan du udforske CHESS tokens live-pris!

Tranchess (CHESS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CHESS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CHESS prishistorikken nu!

CHESS Prisprediktion Vil du vide, hvor CHESS måske er på vej hen? Vores CHESS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHESS Tokens prisprediktion nu!

