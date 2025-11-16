Rain Protocol (RAIN) Tokenomics

Rain Protocol (RAIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Rain Protocol (RAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Rain Protocol (RAIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rain Protocol (RAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.80B
$ 3.80B$ 3.80B
Alle tiders Høj:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.003306
$ 0.003306$ 0.003306

Rain Protocol (RAIN) Information

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Officiel hjemmeside:
https://www.rain.one
Hvidbog:
https://whitepaper.rain.one
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Rain Protocol (RAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rain Protocol (RAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RAIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RAIN's tokenomics, kan du udforske RAIN tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

