RUNNER (RUNNER) Information Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta. Officiel hjemmeside: https://runneronbase.io/ Køb RUNNER nu!

RUNNER (RUNNER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RUNNER (RUNNER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 367.40K $ 367.40K $ 367.40K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 367.40K $ 367.40K $ 367.40K Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: $ 0.062812 $ 0.062812 $ 0.062812 Nuværende pris: $ 0.360892 $ 0.360892 $ 0.360892 Få mere at vide om RUNNER (RUNNER) pris

RUNNER (RUNNER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RUNNER (RUNNER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUNNER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUNNER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUNNER's tokenomics, kan du udforske RUNNER tokens live-pris!

