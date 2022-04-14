Primate (PRIMATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Primate (PRIMATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Officiel hjemmeside: https://www.benjibananas.com/

Primate (PRIMATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Primate (PRIMATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Samlet udbud $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Cirkulerende forsyning $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Alle tiders Høj: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 Alle tiders Lav: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Nuværende pris: $ 0.003275 $ 0.003275 $ 0.003275 Få mere at vide om Primate (PRIMATE) pris

Primate (PRIMATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Primate (PRIMATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRIMATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRIMATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRIMATE's tokenomics, kan du udforske PRIMATE tokens live-pris!

PRIMATE Prisprediktion Vil du vide, hvor PRIMATE måske er på vej hen? Vores PRIMATE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

