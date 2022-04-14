ORCA (ORCAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ORCA (ORCAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ORCA (ORCAI) Information Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation Officiel hjemmeside: https://www.orcadefai.com/ Hvidbog: https://www.orcadefai.com/ Køb ORCAI nu!

ORCA (ORCAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ORCA (ORCAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 867.92K $ 867.92K $ 867.92K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 867.92K $ 867.92K $ 867.92K Alle tiders Høj: $ 0.0016782 $ 0.0016782 $ 0.0016782 Alle tiders Lav: $ 0.00072795 $ 0.00072795 $ 0.00072795 Nuværende pris: $ 0.00086779 $ 0.00086779 $ 0.00086779 Få mere at vide om ORCA (ORCAI) pris

ORCA (ORCAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ORCA (ORCAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORCAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORCAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORCAI's tokenomics, kan du udforske ORCAI tokens live-pris!

