Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Information OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem Officiel hjemmeside: https://www.oopz.io/ Hvidbog: https://docs.oopz.io/

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 735.07K $ 735.07K $ 735.07K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 692.99M $ 692.99M $ 692.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Alle tiders Høj: $ 0.00278886 $ 0.00278886 $ 0.00278886 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00106073 $ 0.00106073 $ 0.00106073 Få mere at vide om Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) pris

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OOPZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OOPZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OOPZ's tokenomics, kan du udforske OOPZ tokens live-pris!

