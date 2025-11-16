Ant Token (ANTY) Tokenomics
Ant Token (ANTY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ant Token (ANTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Ant Token (ANTY) Information
AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.
Ant Token (ANTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Ant Token (ANTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ANTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ANTY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ANTY's tokenomics, kan du udforske ANTY tokens live-pris!
Sådan køber du ANTY
Er du interesseret i at tilføje Ant Token (ANTY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ANTY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Ant Token (ANTY) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for ANTY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
ANTY Prisprediktion
Vil du vide, hvor ANTY måske er på vej hen? Vores ANTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
