Daystarter (DST) Tokenomics

Daystarter (DST) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Daystarter (DST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:25:40 (UTC+8)
USD

Daystarter (DST) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daystarter (DST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 80.98M
$ 80.98M$ 80.98M
Alle tiders Høj:
$ 0.36386
$ 0.36386$ 0.36386
Alle tiders Lav:
$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201
Nuværende pris:
$ 0.08098
$ 0.08098$ 0.08098

Daystarter (DST) Information

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Officiel hjemmeside:
https://daystarter.life/
Hvidbog:
https://doc.daystarter.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095

Daystarter (DST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Daystarter (DST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DST tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DST's tokenomics, kan du udforske DST tokens live-pris!

Sådan køber du DST

Er du interesseret i at tilføje Daystarter (DST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Daystarter (DST) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for DST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

DST Prisprediktion

Vil du vide, hvor DST måske er på vej hen? Vores DST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken