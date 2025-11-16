Codatta (XNY) Tokenomics

Codatta (XNY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Codatta (XNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:43:27 (UTC+8)
USD

Codatta (XNY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Codatta (XNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.69M
$ 10.69M$ 10.69M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 42.76M
$ 42.76M$ 42.76M
Alle tiders Høj:
$ 0.030816
$ 0.030816$ 0.030816
Alle tiders Lav:
$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233$ 0.002007819087959233
Nuværende pris:
$ 0.004276
$ 0.004276$ 0.004276

Codatta (XNY) Information

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Officiel hjemmeside:
https://www.codatta.io
Hvidbog:
https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Codatta (XNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Codatta (XNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XNY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XNY's tokenomics, kan du udforske XNY tokens live-pris!

Sådan køber du XNY

Er du interesseret i at tilføje Codatta (XNY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XNY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Codatta (XNY) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for XNY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XNY Prisprediktion

Vil du vide, hvor XNY måske er på vej hen? Vores XNY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken