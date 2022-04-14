Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moove Protocol (MOOVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moove Protocol (MOOVE) Information Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Officiel hjemmeside: https://mooveprotocol.ai Køb MOOVE nu!

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moove Protocol (MOOVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.68K $ 31.68K $ 31.68K Samlet udbud $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Cirkulerende forsyning $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.83K $ 31.83K $ 31.83K Alle tiders Høj: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Alle tiders Lav: $ 0.00130895 $ 0.00130895 $ 0.00130895 Nuværende pris: $ 0.00138378 $ 0.00138378 $ 0.00138378 Få mere at vide om Moove Protocol (MOOVE) pris

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moove Protocol (MOOVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOVE's tokenomics, kan du udforske MOOVE tokens live-pris!

MOOVE Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOVE måske er på vej hen? Vores MOOVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOVE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!