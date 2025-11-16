Udforsk Izzy (IZZY) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om IZZY tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu! Udforsk Izzy (IZZY) tokenomics på MEXC. Få mere at vide om IZZY tokens samlet udbud, token-distribution, markedsværdi, handelsvolumen og meget mere. Hold dig opdateret med data i realtid nu!