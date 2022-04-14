Fold (FLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fold (FLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

$FLD is the token that powers the entire LabNinety1 ecosystem. NFT token "miners" through Ninety1NFT allow for the fair distribution of $FLD over a 26 year emission schedule. These NFTs are auto-staked, as is $FLD. Selected LPs are qualified for staking emissions as well and can be staked on the Ninety1.io dAPP. The initial ciculating supply of $FLD was ZERO. There are no team tokens, presales, or unlocks. Officiel hjemmeside: https://www.ninety1.io/ Hvidbog: https://www.docdroid.net/4j8fezR/ninety1-wpfinal22feb2023-pdf

Fold (FLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fold (FLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Samlet udbud $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Cirkulerende forsyning $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Alle tiders Høj: $ 0.00856556 $ 0.00856556 $ 0.00856556 Alle tiders Lav: $ 0.0005807 $ 0.0005807 $ 0.0005807 Nuværende pris: $ 0.00208771 $ 0.00208771 $ 0.00208771 Få mere at vide om Fold (FLD) pris

Fold (FLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fold (FLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLD's tokenomics, kan du udforske FLD tokens live-pris!

FLD Prisprediktion Vil du vide, hvor FLD måske er på vej hen? Vores FLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FLD Tokens prisprediktion nu!

