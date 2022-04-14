Lagrange (LA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lagrange (LA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lagrange (LA) Information Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Officiel hjemmeside: https://www.lagrangefoundation.org/ Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Køb LA nu!

Lagrange (LA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lagrange (LA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.24M $ 65.24M $ 65.24M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 338.04M $ 338.04M $ 338.04M Alle tiders Høj: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Alle tiders Lav: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Nuværende pris: $ 0.33804 $ 0.33804 $ 0.33804 Få mere at vide om Lagrange (LA) pris

Lagrange (LA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lagrange (LA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LA's tokenomics, kan du udforske LA tokens live-pris!

Sådan køber du LA Er du interesseret i at tilføje Lagrange (LA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LA på MEXC nu!

Lagrange (LA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LA prishistorikken nu!

LA Prisprediktion Vil du vide, hvor LA måske er på vej hen? Vores LA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!