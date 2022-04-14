Dusk Network (DUSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dusk Network (DUSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dusk Network (DUSK) Information Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Officiel hjemmeside: https://www.dusk.network Hvidbog: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Køb DUSK nu!

Dusk Network (DUSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dusk Network (DUSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.98M $ 30.98M $ 30.98M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.78M $ 63.78M $ 63.78M Alle tiders Høj: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Alle tiders Lav: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Nuværende pris: $ 0.06378 $ 0.06378 $ 0.06378 Få mere at vide om Dusk Network (DUSK) pris

Dusk Network (DUSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dusk Network (DUSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUSK's tokenomics, kan du udforske DUSK tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Dusk Network (DUSK) til din portefølje?

Dusk Network (DUSK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DUSK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DUSK prishistorikken nu!

DUSK Prisprediktion Vil du vide, hvor DUSK måske er på vej hen? Vores DUSK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUSK Tokens prisprediktion nu!

