Expand (XZK) Information Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Officiel hjemmeside: https://expandzk.com/ Hvidbog: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Køb XZK nu!

Expand (XZK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Expand (XZK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Alle tiders Høj: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Alle tiders Lav: $ 0.00291054 $ 0.00291054 $ 0.00291054 Nuværende pris: $ 0.00300156 $ 0.00300156 $ 0.00300156 Få mere at vide om Expand (XZK) pris

Expand (XZK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Expand (XZK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XZK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XZK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XZK's tokenomics, kan du udforske XZK tokens live-pris!

XZK Prisprediktion Vil du vide, hvor XZK måske er på vej hen? Vores XZK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XZK Tokens prisprediktion nu!

