Moo Deng (MOODENG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moo Deng (MOODENG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moo Deng (MOODENG) Information Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://www.moodengsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY Køb MOODENG nu!

Moo Deng (MOODENG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moo Deng (MOODENG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 158.17M $ 158.17M $ 158.17M Samlet udbud $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M Cirkulerende forsyning $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 158.17M $ 158.17M $ 158.17M Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 Nuværende pris: $ 0.15977 $ 0.15977 $ 0.15977 Få mere at vide om Moo Deng (MOODENG) pris

Dybdegående Token-struktur af Moo Deng (MOODENG) Dyk dybere ned i, hvordan MOODENG tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Overview Moo Deng (MOODENG) is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the viral popularity of a baby pygmy hippopotamus at Thailand's Khao Kheow Open Zoo. The token was created on the Pump.fun memecoin issuance platform and has rapidly gained traction due to its strong community support and viral social media campaigns. Issuance Mechanism Platform: MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana.

MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana. Initial Distribution: The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market.

The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market. Supply: The total supply and specific emission schedule are not detailed in available sources, but the token reached over 14,900 unique wallet holders and significant trading volume within days of launch. Allocation Mechanism Open Market Distribution: There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun.

There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun. No Team/Insider Allocation: Reports and trading data suggest that the token was not subject to a vesting schedule or reserved allocations for insiders, with all tokens available to the public from inception. Usage and Incentive Mechanism Speculative Asset: MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement.

MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement. No Intrinsic Utility: There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation.

There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation. Community Engagement: The main incentive for holding or trading MOODENG is participation in the meme-driven community and the potential for price appreciation. Locking Mechanism No Locking or Staking: There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition.

There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition. No Rewards for Locking: Unlike some DeFi or governance tokens, MOODENG does not offer rewards or multipliers for locking tokens. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and tradable from the moment of launch. There is no vesting or delayed release schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance Launched on Pump.fun; open market distribution; no staged release Allocation 100% public/open market; no team, advisor, or foundation allocation Usage/Incentive Speculative trading; no intrinsic utility; driven by community hype Locking None; all tokens liquid and tradable immediately Unlocking Time Immediate; no vesting or delayed unlock Additional Context and Implications Volatility: As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events.

As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events. No Fundamental Backing: The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative.

The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative. Community-Driven: The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals.

The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals. Risks: Traders are cautioned about the potential for total loss, as the token's price can be highly unstable and is not anchored by any underlying asset or protocol utility. Conclusion Moo Deng (MOODENG) exemplifies the memecoin model: rapid, open-market issuance, no formal allocation or vesting, and value driven by community engagement and viral trends. There are no mechanisms for locking, staking, or scheduled unlocking, and the token's economics are entirely shaped by speculative trading and social media momentum.

Moo Deng (MOODENG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moo Deng (MOODENG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOODENG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOODENG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOODENG's tokenomics, kan du udforske MOODENG tokens live-pris!

Sådan køber du MOODENG Er du interesseret i at tilføje Moo Deng (MOODENG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MOODENG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MOODENG på MEXC nu!

Moo Deng (MOODENG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MOODENG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MOODENG prishistorikken nu!

MOODENG Prisprediktion Vil du vide, hvor MOODENG måske er på vej hen? Vores MOODENG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOODENG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!