Ethermon (EMON) Information Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Officiel hjemmeside: https://ethermon.io/

Ethermon (EMON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethermon (EMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.75K $ 29.75K $ 29.75K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 147.03M $ 147.03M $ 147.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.94K $ 80.94K $ 80.94K Alle tiders Høj: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020235 $ 0.00020235 $ 0.00020235 Få mere at vide om Ethermon (EMON) pris

Ethermon (EMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethermon (EMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EMON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EMON's tokenomics, kan du udforske EMON tokens live-pris!

