ELYTRA (ELYTRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ELYTRA (ELYTRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ELYTRA (ELYTRA) Information Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation. Officiel hjemmeside: https://elytra.world/ Hvidbog: https://elytra-2.gitbook.io/elytra Køb ELYTRA nu!

ELYTRA (ELYTRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELYTRA (ELYTRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 452.21K $ 452.21K $ 452.21K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 452.21K $ 452.21K $ 452.21K Alle tiders Høj: $ 0.00109448 $ 0.00109448 $ 0.00109448 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045221 $ 0.00045221 $ 0.00045221 Få mere at vide om ELYTRA (ELYTRA) pris

ELYTRA (ELYTRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELYTRA (ELYTRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELYTRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELYTRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELYTRA's tokenomics, kan du udforske ELYTRA tokens live-pris!

ELYTRA Prisprediktion Vil du vide, hvor ELYTRA måske er på vej hen? Vores ELYTRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELYTRA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!