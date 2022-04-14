Donut (DONUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Donut (DONUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Donut (DONUT) Information Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. Officiel hjemmeside: https://donut-dashboard.com Køb DONUT nu!

Donut (DONUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Donut (DONUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 937.89K Samlet udbud $ 227.30M Cirkulerende forsyning $ 208.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.02M Alle tiders Høj: $ 0.093022 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00449731

Donut (DONUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Donut (DONUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DONUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DONUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DONUT's tokenomics, kan du udforske DONUT tokens live-pris!

