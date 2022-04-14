DEXTER (DEXTER) Tokenomics Få vigtig indsigt i DEXTER (DEXTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DEXTER (DEXTER) Information Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. Officiel hjemmeside: https://dextersolanacto.org/ Køb DEXTER nu!

DEXTER (DEXTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DEXTER (DEXTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.85K $ 8.85K $ 8.85K Samlet udbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerende forsyning $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.85K $ 8.85K $ 8.85K Alle tiders Høj: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Alle tiders Lav: $ 0.00000694 $ 0.00000694 $ 0.00000694 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DEXTER (DEXTER) pris

DEXTER (DEXTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DEXTER (DEXTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEXTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEXTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEXTER's tokenomics, kan du udforske DEXTER tokens live-pris!

